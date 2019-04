Maestra pateó a una nena y dijo que se cayó: un video la mandó al frente

Preocupada, la madre pidió una reunión con la directora de la escuela, y luego se convocó a Crystal Smith, la maestra en cuestión, para que diera explicaciones.

"No me sorprende que tenga golpes, se estaba arrastrando por las bibliotecas", se defendió Smith. "Tiene una marca en el brazo, no me sorprende porque se lanzó contra la biblioteca. Quiero decir, ella me ha pateado varias veces", continuó.

No conforme con la versión de la docente, la madre de la niña exigió ver las cámaras de seguridad. El trámite no fue rápido: las autoridades escolares tardaron una una semana en mostrarle la cinta. fue ahí cuando se comprobó que la maestra mintió.

En las imágenes se puede ver a la niña escondiéndose en una estantería para libros en la biblioteca de la escuela, mientras la maestra dialoga con otra mujer. Luego Smith encuentra a la niña dentro de la estantería y la arrastra del brazo hasta sacarla, tras lo cual queda tirada en el suelo. Momentos después Smith se acerca y le da una patada en la espalda.

"Cuando vi el video se me rompió el corazón. (La maestra) se sentó a la mesa conmigo y mintió sobre todo, me mintió. Le mintió a todos. Y fue casi convincente", explicó la madre a la cadena KCTV5.

"No puedo realmente ponerlo en palabras. Me dolió por mi hija, estoy furiosa con el hecho de que alguien pudiera hacer eso", agregó.

Tras la exhibición del video, Smith fue suspendida. Finalmente, una vez concluido el sumario y la investigación, las autoridades del colegio la despidieron el pasado 25 de marzo.

En un comunicado oficial que publicó el periódico The Sun, los representantes de escuela señalaron que estaban "profundamente afligidos por las acciones exhibidas en el video".

"Tomamos nuestra responsabilidad de mantener a los niños a salvo con extrema seriedad, y como padres y educadores estamos devastados siempre que un niño no es tratado con respeto y amor", agregaron en la misiva.