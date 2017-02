Maidana, el talismán, y Alario, el de los goles clave, no deben faltar

Buenos Aires

Marcelo Gallardo piensa en positivo, Jonatan Maidana y Lucas Alario están entre algodones, pero el Muñeco confía y los espera. El defensor, el talismán en todos los títulos del entrenador, y el jugador de los goles importantes, evolucionan de sus lesiones, aunque el tiempo es austero y no es seguro que mañana a las 21:30 salten al campo de juego para disputar la final de la Supercopa Argentina frente a Lanús. “Tenemos esperanzas de que Alario y Maidana lleguen, Iván Alonso no está recuperado, no concentrará, y Auzqui estará en la lista de concentrados”, fue el panorama que expresó Gallardo, de cara a la final copera.

El central y el goleador trabajaron diferenciado por molestias musculares. Maidana estuvo contra Boca, Alario ni siquiera eso.

“Lamentablemente no pudimos tener una semana normal con Maidana y Alario, eso nos perjudicó un poco, pero los demás futbolistas tienen que estar preparados. En estos últimos diez días, Casco empezó a entrenar con muchísima normalidad, nos demostró que está en condiciones de jugar, aunque sea algunos minutos”, expresó el técnico.

En las últimas horas había trascendido un pedido de Lanús reclamando la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, sin embargo desde AFA aclararon que la sanción no se aplicaba a la Copa, y además River tenía un plan B: pedir el 225 por Franco Petroli, arquero del Sub-20.

Cada hora es sustancial, pero el Muñeco cuenta con ellos.