Mala praxis: "Mi mamá murió por una cadena de errores"

Una mujer de 69 años diagnosticada con diverticulitis no fue sometida a la intervención quirúrgica requerida a tiempo y falleció tras meses de agonía. A pesar de que los primeros peritos aseguraban que no se trató de un caso de mala praxis , ahora un médico legista refutó el informe y la causa ya fue derivada a la fiscalía de Cutral Co para imputar a los médicos responsables.

Según relató Gabriela en ese entonces, la paciente ingresó al centro de salud el 17 de mayo de 2018 por un malestar general. En la guardia le diagnosticaron un cuadro gripal y la mandaron a su casa, una escena que se repitió en varias oportunidades hasta el 22 de ese mismo mes, cuando quedó internada "por un fuerte dolor abdominal".

Desde allí, la mujer comenzó a empeorar. No solo aumentaron sus dolores, sino que también tenía dificultades para respirar y además sus articulaciones empezaron a hincharse. Se le diagnosticó una diverticulitis, una clase de infección intestinal, y una médica dijo que era necesario operarla de urgencia ya que corría riesgo de perforación en el intestino.

"Cuando la llevamos a que la operen, el cirujano me dijo que él no iba a seguir órdenes de una médica clínica, que era de otra escuela y que nadie le iba a decir cuándo operar", relató Gabriela.

Pese a esta pelea, se programó una cirugía de carácter urgente para el 31 de mayo. "La ingresaron a quirófano lúcida y normal, y salió en coma farmacológico", detalló su hija. La mujer terminó siendo intervenida a cuatro cirugías en un mes, y luego se comprobó que durante su estadía "le suspendieron la alimentación por seis días", lo que agravó su cuadro.

Tras encontrarse con una infección en todo el cuerpo, María Rosita fue trasladada el 16 de julio al hospital Castro Rendón de Neuquén. Allí murió el 4 de septiembre de 2018 por una obstrucción traqueal. "Es muy grave lo que pasó, ella murió por una cadena de errores. Fue muy triste todo y nos maltrataron mucho", expresó con dolor Gabriela.

A raíz de todas las situaciones vividas, Gabriela impulsó una denuncia por mala praxis contra tres profesionales que atendieron a su madre en el hospital de la comarca. La causa, sin embargo, quedó estancada luego de que los peritos judiciales aseguraron que no se observaba un proceder médico erróneo.

"Muchas cosas no me cerraban, no me quedé conforme. Así que contraté a un médico legista de renombre", confió la mujer.

Este médico no sólo disintió con el informe, sino que lo calificó de "absolutamente inadmisible, carente de sentido común y de todo sustento científico" y aseguró que el fallecimiento de la paciente se produjo por una serie de "errores, omisiones y considerables retrasos en la implementación de los procedimientos necesarios".

Asimismo, detalló que "la adopción de una conducta quirúrgica en forma oportuna, incrementó las posibilidades de muerte de apenas un 5% a un 43%".

Por este motivo, el informe ya fue elevado a la fiscalía de Cutral Co, quienes deberán avanzar con las actuaciones y abrir la etapa de investigación contra los profesionales involucrados.