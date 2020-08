Mamá de Facundo: "Hay muchas posibilidades de que sea él"

"Se encontró un cuerpo, restos. El cuerpo no está (entero), le faltan partes. Es un masculino, que no descartamos que pueda ser Facundo por la gente de antropología. Nunca hubo una mochila. Al señor Berni también, (le digo que) nunca hubo una mochila. Lo único que hubo es una zapatilla que está puesta ahí hace dos o tres días, está intacta no tiene ni un desgaste, ni siquiera tiene tierra encima. La he podido reconocer como un prenda de mi hijo. Es la misma zapatilla de la foto. Estaba a 30 metros de donde se encontró el esqueleto y la encontré yo, porque ni siquiera la habían visto", explicó a los periodistas que se encontraban en el cerco que realizó la Policía en el lugar.

Además, la madre de Facundo Astudillo confirmó que encontraron "huellas de un vehículo" que llegan "justo" hasta donde se encontraban los restos óseos."Inmediatamente notamos que hay huellas como de un vehículo que llegaban justo hasta donde estaban los huesos. Ninguna de las personas que están ahí han bajado. Es más tenemos datos del señor Pérez (el pescador que encontró los restos), que tampoco había bajado", aseveró.

"Acá tiraron los restos de mi hijo", manifestó Castro y pidió la renuncia del ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, y del intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua.

Los restos óseos encontrados semienterrados en una bahía del partido bonaerense de Villarino fueron trasladados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se realizará la autopsia. Además le extrajeron una muestra de sangre a la madre para realizar el cotejo de ADN y confirmar la identidad del cuerpo hallado.

Facundo y su madre.