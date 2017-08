LM Neuquén, LU5 y El Niño Feliz te invitan a participar del concurso “Papá spinner” y ganarte una orden de compras de 1000 pesos en la juguetería más grande de Neuquén.

Para participar tenés que mandar un video realizando un truco con el spinner que no dure más de 15 segundos. Los dos ganadores se llevarán cada uno una orden de compra de mil pesos.

Los videos se recepcionarán por Whatsapp al 299 4293669 o por mail a fotosweb@lmneuquen.com.ar.

En el asunto debe decir Papá spinner y los contenidos no deben superar los 15 segundos. Además, debes enviar nombre completo, DNI y un teléfono. Los mensajes que no cumplan las condiciones no serán tenidos en cuenta para el concurso.

Los ganadores serán elegidos el viernes 20 de agosto entre todos los concursantes por votación el staff de LM Neuquén y LU5.