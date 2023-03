"Al notar que la persona emanaba aliento etílico se le realizó la prueba de alcoholemia la cual arrojó resultados positivos con una graduación superior a la máxima de 3 gramos de alcohol por litro de sangre. Más de eso, el aparato no mide. Prende una serie de luces que indican que no puede medir más allá de los 3 gramos", explicó el comisario Dante Aburto, jefe de la División Tránsito Neuquén, a LMN .

Borracho total 02

La Policía tomó conocimiento del hecho a través del Comando Radioeléctrico cuando alguien avisó de un siniestro con daños materiales. Al llegar los oficiales se encontraron con tres vehículos dañados: el Fiat Palio del conductor en estado de ebriedad, un Renault Sandero y una Hyundai Galloper.

Según fuentes policiales, el accidente tuvo lugar en la esquina de Colonia Alemana y Conrado Villegas. Todo indicaría que el conductor del Palio transitaba por Villegas y al llegar a la esquina de Colonia Alemana perdió el control de su auto y colisionó a los otros dos vehículos que estaban estacionados. Podría haber sido peor si se le cruzaba alguien en el camino.

Pero no hubo que lamentar mayores consecuencias, más allá de los daños materiales ocasionados. Incluso el conductor del Fiat Palio no sufrió lesiones tras chocar dos vehículos.

Borracho total 01

La Policía no pudo obtener en el momento mayores datos por cuanto el hombre no se encontraba en condiciones de mantener un diálogo. "Balbuceaba", dijo el comisario de Tránsito. No obstante, se pudo establecer contacto con un familiar para que se haga cargo del conductor, quien se hizo presente de inmediato.

En tanto, el Fiat Palio fue secuestrado y se le dio intervención al Juzgado Municipal de Faltas.

"No es para nada habitual encontrar a una persona en este estado, que el alcoholímetro arroje ese resultado. Fue mucho lo que consumió", cerró el comisario consultado.