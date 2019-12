Maniataron a una abuela para robarle 30 mil pesos

En menos de 24 horas, una abuela de 67 años supo de primera mano cómo funciona el sistema. Primero fue víctima de un violento robo en su casa, luego se enteró de que la Policía había logrado dar con uno de los ladrones y a las pocas horas conoció el amargo sabor de la impunidad porque el delincuente fue liberado tras ser acusado. Lo cierto es que la Justicia para ella no debe existir porque no solo no recuperó los 30 mil pesos que le robaron, sino que ahora debe convivir con la sensación de inseguridad en su propia vivienda.