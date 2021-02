Manifestantes de FOL se movilizan por el centro de Neuquén

Desde FOL subrayaron que los alimentos de la canasta básica aumentan por encima de la inflación y que a las familias de sectores vulnerables les cuesta cada día más llevar un plato de comida a la mesa.

Observaron que “en un año signado por una inflación, mayor al 36%, el deterioro evidente del salario, sumado a la pérdida de empleo, el crecimiento de la desocupación y la falta de changas en los barrios populares, comprobamos cómo el costo de vida aumenta de manera incontrolable. Exigimos empleo y aumento salarial”.

Larroza indicó que con los 10 mil pesos que perciben no son pobres “sino que somos considerados indigentes”. Señaló que la inflación hace estragos en la economía de los hogares más pobres. “El kit de útiles escolares está a 10 mil pesos, no sabemos cómo mandaremos a los chicos a la escuela porque no nos alcanza”, ejemplificó.

La vocera de la organización social destacó que hay sectores de barrios populares de la ciudad que están “muy mal económicamente” y que exigen al gobierno nacional que brinde una respuesta “ante la pobreza e inflación”.