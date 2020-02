Mapa digital de los lunares detecta antes el cáncer de piel

"La dermatoscopía digital es una técnica que permite ver estructuras de la piel que no son visibles a simple vista. La lupa tiene una luz polarizada que permite ver más en profundidad y con aumento las características de la lesión", explicó María Victoria Rodríguez Kowalczuk, coordinadora del Área de Dermatoscopía digital del Hospital Italiano de Buenos Aires.

"Primero se sacan fotos clínicas, se marca cada lesión que uno va a registrar y después se usa esa lupa especial para registrar esas lesiones. Es una técnica no invasiva y no requiere preparación del paciente", agregó la especialista, quien está trabajando para aplicar a la dermatoscopía inteligencia artificial y así lograr que se convierta en una herramienta de diagnóstico. El estudio no es para todo el mundo, quienes más se benefician son los pacientes con muchos lunares (síndrome nevo displásico), los que ya tuvieron melanoma o los que tienen antecedentes familiares de cáncer de piel.

