Marc Márquez: "Volver tras la lesión fue precipitado"

“Intentar volver en Jerez fue un error” , remarcó Márquez en un pasaje de la chara. Y añadió: “Este año me ha enseñado muchas cosas. La primera, que el intento de volver tras la lesión fue precipitado. Se me rompió la placa en casa, abriendo una puerta corredera que tengo para salir al jardín. Pero la placa no se rompió allí, sino que lo hizo como consecuencia de todo el estrés que se creó en Jerez” .

En tanto, el nacido en Cervera hizo un análisis de las enseñanzas que le dejo el 2020. “¿Qué he aprendido? Que los pilotos tenemos una virtud y un defecto, que es que no vemos el miedo, de modo que nos lo tienen que hacer ver. Tras la primera operación, la primera pregunta de todo piloto es: ¿cuándo puedo volver a subir a la moto? Y es el doctor el que te tiene que saber frenar, es quien tiene que ser realista” , puntualizó.

“Yo fui a Jerez con la tranquilidad de que la placa aguantaba porque así me lo dijeron. Soy valiente pero no un inconsciente. Si a mí me dicen que la placa se puede romper, yo no me hubiera subido a una moto a 300 km/h”, continuó.

Por último, Márquez dejó claro que no modificará su forma de correr. “Cuando vuelva tengo que estar al 100% y mi cuerpo listo para correr los mismos riesgos de siempre, porque ese es mi ADN, aquello que me ha llevado hasta donde estoy y conseguir lo que he conseguido”, finalizó.