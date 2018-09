Marce se le tiró a Xuxa

¡No podés!: “Le dije ‘todo el mundo habla de que estuvimos juntos, podríamos estar’. Y no vino”.

Abrió la boca

Sin embargo, Xuxa se destapó y confesó qué pasó realmente entre ella y Tinelli, quien en ese entonces protagonizó un blooper en uno de los encuentros que tuvo con la brasileña. “Nunca en mi vida lo besé. Nunca lo toqué. Una vez él vino a verme al departamento que yo alquilaba. Entonces intentó darme un beso en el sillón y, cuando se me vino encima, se cayó una lámpara que hizo tanto ruido que tuvimos que parar. Nunca llegó ni al beso... Creo que se creó todo ese misterio porque yo estaba sin novio y él tenía una mujer detrás de la otra”, reveló la conductora.

Intentó darme un beso en el sillón y, cuando se me vino encima, se cayó una lámpara que hizo tanto ruido que tuvimos que parar”.

Qué goma

Por otro lado, Xuxa admitió que tiempo después de aquel episodio fue ella misma quien se encargó de buscarlo: “Me gustaba y tenía ganas. Por momentos más que otros, me parecía un hombre atractivo. Pero no pasó. Después, hace unos ocho años, hablábamos mucho por Skype y entonces le dije: ‘Vení, ya que todo el mundo habla de que estuvimos juntos, podríamos estar’. Y no vino. No estuvimos”, detalló sobre el romance fallido.