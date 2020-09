Marcelo Zúñiga dio positivo y cierran el Concejo Deliberante

Minutos después, y en diálogo con LM Neuquén, explicó cómo fue que llegó a hisoparse. “Tuve como una gripe, pero los únicos síntomas que tenía era dolor de garganta y dolor muscular. Por eso el martes me hicieron el hisopado y hoy (jueves) me entregaron el resultado”, comentó.

https://twitter.com/JuanMarceloZu/status/1306736982538805249 Di positivo Covid, a pesar de todos los cuidados.



En #Neuquén estamos en un momento muy difícil.



A cuidarnos mucho y a cuidar a quienes queremos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras vecinas y vecinos. — Marcelo Zuñiga (@JuanMarceloZu) September 17, 2020

“Estoy aislado dentro de mi propia casa, junto con mi esposa y mi hija. Por suerte ellas están bien”, explicó y aseguró que ha cumplido con todas las medidas para evitar el contagio el virus. “A pesar de todos los cuidados, los contagios se expanden. Por eso hay que hacerle caso a todas las instrucciones que nos brindan. Mantengamos las pautas para cuidarnos y redoblemos el esfuerzo para también cuidar al personal de salud”, continuó diciendo Zúniga.

Por último, agradeció las muestras de cariño y preocupación a raíz de su diagnóstico. “Gracias a la gente que se preocupó por mí. Afortunadamente estoy bien”.

Zuñiga participó el jueves pasado (10 de septiembre) de la sesión presencial del Concejo Deliberante, en la cual, entre otras casos, se aprobó la regulación de tres asentamiento de la ciudad.

El concejal no es el primer referente de la política de la ciudad en dar positivo al COVID-19. En agosto, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, junto a toda su familia, fueron considerados como casos activos.

p04-f02-cristian-haspert.jpg

“Nos cuidamos un montón entre los compañeros de trabajo, la familia cada vez que ingresábamos a nuestro domicilio. Teníamos todos los resguardos necesarios, pero no sabemos cómo nos contagiamos y le puede pasar a cualquiera”, explicó Haspert en aquella oportunidad.

Luis Sanchez Deportes (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

En tanto, en cuanto a los funcionarios provinciales, el único que dio positivo fue el ministro de Deportes, Luis Sánchez. "Quiero decir lo que todos sabemos pero ahora en primera persona; el virus no descansa; no discrimina, ni sexo, edad, religión, condición social, laboral nada; solo necesita una oportunidad y durante seis meses no la tuvo. Pero ese día llego y acá estamos aislados por dos semanas y enfrentándolo", comentó durante la primera semana de septiembre.

-> Tras el positivo, cierra el Concejo

Mediante un comunicado, se dio a conocer que el Concejo Deliberante cerrará sus puertas. "Tras confirmarse esta noche un caso positivo y reportarse un caso sospechoso de COVID-19 (en distintos bloques políticos), la institución permanecerá cerrada este viernes para llevar adelante las tareas de desinfección", informaron las autoridades.

"Las personas afectadas ya han tomado las medidas correspondientes en su entorno y se encuentran en buen estado de salud", agregaron.

Y concluyeron: "Recordamos que el Concejo Deliberante se encuentra funcionando con el mínimo e indispensable personal esencial y en proceso de la puesta en marcha de las sesiones virtuales".