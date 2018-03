Según explicaron los manifestantes, la movilización comenzará a las 9.30 con una concentración en el monumento a San Martín y terminará en la sede de la Subsecretaría de Desarrollo Social, en la calle Anaya y Planas.

"Desde el mes de diciembre que el Gobierno no da ninguna respuesta a la situación social. Cortaron la entrega de garrafas de gas a merenderos, comedores y a familias que lo necesitan. No entregaron ni un gramo de leche, azúcar o harina, para los mismos. No atienden la necesidad de refuerzos alimentario y la entrega de útiles para los chicos de las familias que lo necesitan", explicaron a través de un comunicado.

"Solo escuchamos a los funcionarios de la provincia hablar de ajuste, que no hay recursos y que hay que esperar. En sintonía con el gobierno nacional, que desde el año pasado incumple la Ley de Emergencia Social aprobada por unanimidad en el Congreso", agregaron.

"El Gobierno Provincial se tiene que hacer cargo de esta situación. Miles de familias no pueden esperar. Exigimos respuesta urgente a la grave emergencia social que se vive en la provincia", concluyeron.

