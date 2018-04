Marche preso: Centurión la rompe, pocos lo piden

Con él no se genera el mismo clamor popular. Ni la hinchada de Racing le reclama a Sampa su convocatoria con cantos o banderas (sí lo bancó ayer el presidente Víctor Blanco considerando que debe ir a Rusia). Queda claro que a Ricky le juegan en contra sus antecedentes, que hay una “condena social” justamente por su perfil conflictivo. ¿Está bien que así sea o pecamos de prejuiciosos?

Haría falta

Dentro de la cancha, el volante de Racing se esmera por demostrar que es diferente. Y en un puesto en donde la Selección no cuenta con tantos jugadores desequilibrantes. Podría ser, por caso, el reemplazante natural de Di María. Pero fuera del verde césped también suele dar la nota seguido por los líos en que se mete. Y el temor de Sampaoli y de los dirigentes pasaría justamente por el comportamiento que pudiera tener Centurión estando casi un mes concentrado, en un ámbito donde se exige disciplina y máxima concentración. Una pena que la Selección se prive de semejante talento, y una lástima que un futbolista con posibilidades de jugar el Mundial haya dilapidado sus chances por cuestiones ajenas al más popular de los deportes.

“Mi único enemigo soy yo”

Consciente de todo, el crack de La Academia brindó ayer una conferencia a Fox en la que admitió “Mi único enemigo soy yo y nadie más, estoy tratando de cambiar”.

--> Antecedentes de todo tipo y color

A la salida de un boliche, embistió con su BMW a tres autos y huyó. Otra: en el hotel Costa Galana, de Mar del Plata, discutió con varias personas. Su ex novia lo acusó de violento. Y la última: pasó semáforos en rojo en estado de ebriedad e intentó sobornar a policías.

Ya es tarde, los líos juegan en su contra

Por Alejandro Fabbri

Ricardo Centurión está teniendo un buen momento, pero creo que ya es un poco tarde. No creo que esté en la consideración de Jorge Sampaoli, sobre todo por la cantidad de inconvenientes que ha tenido fuera de la cancha, los que le bajan un poco el porcentaje de “puntos” camino al Mundial de Rusia 2018.

Es un gran jugador, pero no veo que lo vayan a citar ahora. No sé si se lo merece o no, lo que está claro es que se trata de un futbolista muy valioso para Racing, sin dudas fundamental en el equipo de Coudet.

Lo saca de Rusia su conducta

Por Marcelo Palacios

Creo que Centurión no puede ir a la selección de fútbol. No por los temas futbolísticos sino por los extrafutbolísticos, porque la Selección requiere un compromiso mucho mayor que un club.

Una selección representa la pluralidad de todos, es la imagen de un país, si es que lo tomamos así eso de que el himno y la bandera en un Mundial tienen tanta importancia.

Hay que tener cualidades mínimas fuera de la cancha, y él no las tiene. Lamentablemente para la Selección y por él, su comportamiento lo saca de Rusia.