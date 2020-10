Marcos Koopmann: "El fondo anticíclico funcionará aparte del gobierno"

El de San Juan funciona bien, por lo que tengo entendido. Tiene reservadas cuatro masas salariales. Lo que pasó con muchos fondos similares en la Argentina es que nunca se pusieron en funcionamiento.

—¿Analizaron las experiencias que fracasaron?

El primer análisis que hacemos es cuáles van a ser los recursos y de qué origen provendrán. Tenemos claro que son regalías de petróleo y gas, y que se van a utilizar los excedentes no solo por precio sino también por cantidad, porque Neuquén con Vaca Muerta tiene la posibilidad de duplicar la cantidad de barriles que produce hoy, entonces si miramos solo el precio y no la cantidad, vamos a seguir generando recursos adicionales y destinándolos a gastos corrientes.

—¿Cómo se definen los recursos excedentes?

Los que se generen por encima de los necesarios para completar el presupuesto. Esos recursos se van a destinar al fondo para que no terminen en gastos corrientes.

—¿El excedente se cuantifica a balance cerrado o se resguarda de antemano en el presupuesto?

Se resguarda de antemano en el presupuesto, por eso el fondo anticíclico, que nosotros pretendemos dejar aprobado este año, tendría aplicación desde el 1° de enero de 2022, para compatibilizarlo con el presupuesto que se defina el año que viene.

—¿Es posible destinar plata a un fondo anticíclico con la economía en recesión y la gestión estatal con déficit?

Por eso está contemplado que se implemente recién cuando las cuentas públicas estén en equilibrio. El fondo noruego tardó seis años para empezar a recibir fondos, no es que en 2022 vamos a separar recursos, lo haríamos si la producción de petróleo llega a 300 mil barriles. Eso es parte de las fórmulas matemáticas que se están poniendo en la ley para que la afectación de recursos al fondo quede a criterio de la administración.

—¿Todos los años que haya excedentes serán resguardados en el fondo?

Hasta llegar a un límite irán al fondo anticíclico y luego se empieza a llenar un fondo de desarrollo para nuevas actividades económicas en la provincia, de modo que vayan a la par del gas y el petróleo.

—¿Cuál es el límite del anticíclico?

Eso es parte de la discusión que se está dando entre los legisladores.

—¿Va a quedar especificado en la ley cuánto se guarda y cuánto se invierte en desarrollo?

Sí, eso va a quedar claro en la ley.

—¿La ley tiene consenso en la Legislatura?

Con el fondo todos están de acuerdo, lo que está faltando es definir estos matices.

—Que no son menores...

No son menores. Un punto en el que ya hay acuerdo es que frente a una ley de emergencia declarada por la Legislatura hasta un monto pueda cubrirse con el fondo anticíclico. También hay acuerdo en que tiene que ser un fondo intangible, que no tiene que ser embargable y que debe estar separado del presupuesto de la administración central de la provincia para que no haya confusión entre los recursos. El fondo anticíclico funcionará aparte del Gobierno.

—¿Qué rol tendrá el BPN?

Va a ser el agente financiero, lo que sí los fondos tienen que buscar la mejor rentabilidad, no van a quedar en el BPN

—¿Qué tipo de inversiones se harán con el fondo?

Eso también se está definiendo. Puede ser en divisas, en oro, en acciones, en títulos públicos, con excepción de los bonos provinciales y municipales. Se debe conformar una canasta de productos.