Marcos Koopmann reconoció la derrota: "El MPN sigue de pie"

"Estimábamos llegar a los puntos que hemos llegado, el resultado final fue una polarización donde el resto de los proyectos quedaron muy atrás, sólo dos pudieron avanzar en la provincia de Neuquén", señaló Koopmann, quien agregó que todavía no se comunicó con el resto de los candidatos, por lo que no llamó a Figueroa para felicitarlo por su triunfo.

marcos koopmann.png

Koopmann fue contundente al resaltar su vínculo con el partido provincial. "El MPN de Neuquén sigue de pie, firme, no éramos los mejores cuando ganábamos, no somos los peores cuando perdemos", pronunció y fue vitoreado por los presentes. "No estamos caídos, siempre la elección que viene es la más importante", indicó.

Reflexionó, además, sobre el triunfo de un candidato que fue identificado siempre con su partido y que decidió no presentarse en la internas del movimiento. "Somos o no somos del MPN, yo nací y crecí, me formé dentro del MPN y siempre mi ruta fue el MPN y no por tener un resultado negativo mañana me voy a ir del MPN", agregó ante el apoyo explícito del público.

Marcos Koopmann conferencia

El vicegobernador destacó también el rol de los candidatos a intendentes de distintas localidades, y agradeció el acompañamiento de Mariano Gaido, que se prestó a acompañarlo en el último mes de campaña política incluso cuando tenía previsto un triunfo cómodo en la capital.

Koopmann recibió el respaldo de Ana Pechen, su compañera de fórmula, y del ex gobernador Jorge Sapag, que aseguró que la dupla era la mejor del MPN y que logró su cometido, los 33 puntos que consiguieron. Sin embargo, agregó que esto no alcanzó y que no serán obstáculos para la gobernabilidad de la provincia.

El vicegobermador agregó que "se trabajó muy bien, estuvimos llevando adelante esta propuestas, esta elección fue producto de la polarización. Vamos a hacer una autocrítica, cuando uno comete errores hay que estudiar por qué se cometieron".

voto koopmann (1).jpg Sebastian Fariña Petersen

Indicó, además, que a partir de las cero deberá volver a su rol como presidente de la Legislatura de la provincia. Y expresó que aún quedan proyectos por desarrollar, como la reforma del Código Civil y Comercial, por lo que se hará cargo del rol para el que fue elegido hasta el 10 de diciembre de 2023.

Garantizó, además, una transición ordenada para el cambio de riendas en la provincia. "Somos trabajadores que siempre pusimos por delante a la provincia de Neuquén y vamos a llevar una transición responsable porque nos han elegido hasta el 10 de diciembre de 2023", dijo y agregó que pone su trabajo antes que los intereses personales o políticos.