“Me encanta hacer asado, es algo que llevo en la sangre”, confiesa la mujer que desde hace más de veinte años trabaja en el sector de ventas en FM de la Montaña.

Comenta que aprendió a hacer asado mirando a su padre, Arturo y a su abuelo Roberto cuando los hacían en el campo de Coronel Suárez. “Siempre los observaba cómo preparaban el fuego, cómo lo ponían en contra del viento, qué inclinación le daban”.

Ahora, cuando se reúne con amigas, nadie intenta sacarla de su lugar: la parrilla. "Prefiero la parrilla antes que hacer la ensalada. Es algo que no me gusta porque me paso con el aceite o con el vinagre, prefiero que la preparen los demás”.

Resalta que en San Martín de los Andes son muchas las mujeres asadoras “y las hay muy buenas”, agrega. “Eso de que los hombres son los únicos que pueden hacer asado es un mito. Quizás en las grandes ciudades no hay tantas mujeres que hacen asado, pero en el interior son muchas, en los campings vas a ver un montón de mujeres en la parrilla”, comenta.

Pero no sólo en la parrilla se destaca María Angélica sino también en los fierros, ya que ha sido una precursora del automovilismo femenino.

Con el mismo entusiasmo con el que describe cómo cocinar un matambre, una colita de cuadril o una bondiola de cerdo para que salga a punto “y que algo de sangre se vea”, María Angélica cuenta cómo fue la primera vez que se subió a un coche de carrera. “A mi padre lo acompañábamos en las carreras de Ford T, las de Turismo Mar y Sierras. Corría con el mismo auto que usábamos para ir al pueblo. Cuando llegamos a San Martín de los Andes en 1968, mi hermano Roberto se compró un Fiat 600 para competir en la Fórmula 850”.

María-Angélica-Alberdi-página-8-2.jpg

Un día, a un mecánico de Cutral Co le falló el piloto para una carrera en San Martín de los Andes y Roberto le sugirió que llamara a la Gorda. Nunca había manejado un auto de carrera pero sí kartings en el campo, ya que su padre les había regalado los primeros Zanella que habían salido.

El 18 de enero de 1986 María Angélica corrió en la final del campeonato de la Fórmula 850 y así lo hizo durante cuatro años más. Luego vendría la Copa de Damas, una categoría compuesta exclusivamente por pilotos mujeres con autos Nissan Sentra 1.6 que se inició a mediados de los 90. Se consagró campeona en 1995 y cuando llegó a su ciudad, los Bomberos la pasearon en el autobomba. "Fue mi padre quien se encargó de organizar todo con los bomberos para la recepción", precisa. Y agradece que su padre la haya visto consagrarse en aquel campeonato. "Mi familia siempre fue un gran sostén", afirma.

También tuvo una destacada participación en algunas carreras del TC Neuquino y se animó al rally como piloto, acompañada de su sobrino Emilio. “Nunca había corrido con un acompañante, y llevar a alguien que te va dando ánimo e instrucciones resultó muy lindo, encima era mi sobrino", sostiene.

Con los autos sigue involucrada debido a que sus sobrinos Emilio, Mariano y Marcos corren rally. "Llevamos la pasión del automovilismo en la sangre, es como una adicción", asegura.

Dice que los hombres deben acostumbrarse a que una mujer les gane. "El orgullo machista no se los permite. Una vez que te ponés el casco, cerrás la puerta del auto y te ponés el cinturón de seguridad, ahí no hay género”, agrega esta mujer de puro coraje.