Mariano Gaido: "Estoy feliz como intendente y no pienso en otra cosa"

Mariano Gaido tuvo que adaptar el plan que tenía de gobierno a la realidad de la pandemia . Pero no duró mucho tiempo. La ciudad exige. No puede estar dormida. Recibó presiones de los comerciantes con la espada de la salud, sobre la cabeza. Y de a poco, según dice, pudo equilibrar algo que parecía imposible: la salud y la economía. Aún le faltan tres años por delante y lo político está muy lejos.

¿Cómo te imaginaste el primer año de gobierno antes de la pandemia y qué tuviste que reformular en cuanto a metas?

No esperábamos tener este flagelo y llevamos adelante un proyecto de gobierno que readecuamos rápidamente. Hubo un parate en la economía, pero nosotros seguimos porque somos funcionarios públicos y nos debemos a la función. El servicio de recolección de basura, de transporte, todos lo que presta la ciudad fueron permanentemente atendidos y con eficiencia en la administración. ¿De qué manera? Cuidando los recursos públicos, recuperando las deudas incobrables, incorporando contribuyentes nuevos a los que se les miraba para otro costado y no se resolvía esa situación. Incorporando también el cuidado de esos recursos que nos permitió, aún en año de pandemia, presentar un proyecto con superávit y con la posibilidad de seguir realizando obra pública. Fuimos uno de los pocos municipios del país en tomar esa determinación y fuimos observados por todos. Ahora tuvimos razón porque la obra privada se reactivó rápidamente y cumplimos el objetivo de contar con los 250 mil metros cuadrados de construcción el año pasado, al igual que el 2019. Tuvimos que readecuar el gobierno, ponerlo en la calle, en los distintos puntos de la ciudad, en la toma de temperatura, en el acompañamiento en cada barrio, en apoyo a nuestro sistema de salud que los seguimos acompañando con el boleto gratuito.

En algún momento hacer política estaba mal en plena pandemia. Vos te animaste un poco más a mostrar la gestión. ¿Cómo lo decidiste, qué cosas pusiste en la balanza?

Había que equiparar entre lo sanitario y la activación económica. Eso es lo que necesitaba la ciudad para que el comercio se active con trabajo. Por ejemplo, en la ampliación del Paseo Costero, se firmó un decreto para defender la mano de obra neuquina. Esas decisiones activaron la ciudad. Si recorrés otras ciudades del país, te diría, por ejemplo, Buenos Aires, está apagada. Neuquén está activa y cada vez más.

La obra pública fue central en la gestión de Quiroga. Te pesa haberlo tenido de antecesor y en todo caso, cuál va a ser tu impronta en la ciudad como Mariano Gaido.

Con Pechi me unía una relación de afecto, de cordialidad y respeto. Lo dije una y otra vez. Nosotros no venimos a romper nada sino a fortalecer lo que se hizo bien y a corregir las cosas que nos parecía que tenían que resolverse. Por ejemplo, los Paseos Costeros. En la historia de la ciudad se construyeron 1400 metros de paseo costero y nosotros al 12 de septiembre vamos a estar inaugurando 10 mil metros de paseo. Son obras que todos ven con el río Limay, sobre la calle Linares hasta Confluencia de los ríos y también Solalique hacia balsa Las Perlas. Anunciamos una obra histórica porque hoy recién podemos disfrutar de las costas del río, que estaban tomadas y todos se hacían los sotas., que la dejaban pasar y terminamos de una vez por todas con ese tema. Tenemos un acuerdo por el cual vamos a hacer obras y aquellos que tomaron esas costas, van a tener que pagar como corresponde. Un paseo costero de 3500 metros, que vamos a tener tres parques. Un parque agreste, otro sobre las islas y un parque este. Un circuito turístico impresionante. Volvimos con las bicisendas y calles, con el boleto estudiantil para todos los chicos. Vamos a acompañar con un kit escolar y con wi fi gratis para toda la ciudad

Tenés varios sectores políticos en el gobierno. Cómo influyen esos pensamientos en las decisiones de gobierno que no son del MPN. ¿O no influyen?

Por supuesto que influyen tenemos un gabinete amplio y funcionando muy bien. Tenemos una política eje de gobierno, que es la de género. La Municipalidad no tenía secretaría de Ciudadanía, nos estaba la Subsecretaría de la ciudad que hoy está, la subsecretaría de la Juventud y de las Mujeres. Hoy acompañamos este proceso y algunos de los que fueron funcionarios se tienen que poner colorados porque tuvieron la posibilidad de resolverlo. Estoy orgulloso de haber incorporado estos espacios, llevado adelante con otros espacios políticos.

Es pronto, pero se habla de elecciones. Te gustaría ser gobernador o pensás fortalecer la gestión municipal.

Me siento muy feliz de ser intendente y muy cómodo. Tengo que cumplir con la palabra y el compromiso de la plataforma de gobierno. Tengo el plazo de cuatro años y respetuoso de la confianza que me dio cada vecinos y vecinas. Tengo mucho por hacer y no tengo pensado otra situación.