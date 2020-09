Mariano Gaido: "Por la tasa solidaria por supuesto que tuve quejas"

Obligó a hacer un esfuerzo a la municipalidad y a todos los vecinos para sostener la obra pública, que generó trabajo y el mantenimiento de las empresas neuquinas. El trabajo en la obra pública les generó sustentabilidad a las empresas neuquinas para poder solventar estos meses difíciles hasta ahora, que comienza a reactivarse la economía con una apertura que está en el 96%. Quedan sectores parados por razones sanitarias, para eso firmé un decreto para la eximición de la licencia comercial para las empresas más afectadas por la pandemia.

—¿El Concejo Deliberante demoró más de lo que usted pretendía en el debate de la ordenanza que fija una sobretasa a los hipermercados y bancos para financiar la eximición a las pymes?

Siempre el Ejecutivo tiene tiempos más acelerados, pero yo soy muy respetuoso. En el mientras tanto, el decreto es una herramienta importante.

—¿Cómo se financia el perdón impositivo a las pymes si no sale la ordenanza?

Yo estoy convencido de que lo van a aprobar, porque he trabajado con todos los sectores y el proyecto tiene apoyo. La verdad es que he tenido una oposición constructiva en lo que va de gestión.

—¿Recibió presiones de los sectores alcanzados por la sobretasa?

No tuve presiones. Por supuesto que tuve quejas, llamados por teléfono...

—Pero le hizo cambios al proyecto original.

Sí, lo que hicimos al principio fue ver a sectores que no fueron afectados por la pandemia, incluso que habían sido beneficiados por la pandemia, como el caso de los bancos y las financieras o las grandes superficies del comercio de alimentos. El caso que corregí es el de las petroleras, porque habían sufrido un gran perjuicio en su actividad, el precio del petróleo quedó en valores nunca recordados. La producción se paró rápidamente, por eso había que corregir la ordenanza en ese punto. Con respecto a la finalidad de la ordenanza, está absolutamente cumplida: aquellos a los que les fue bien tienen que acompañar a los pequeños y medianos comerciantes, que son el pulmón económico y financiero de la ciudad, que generan trabajo.

“No voy a ser candidato a gobernador”

“No voy a ser candidato a gobernador, de ninguna manera. Me eligieron para ser intendente”, enfatiza el intendente Gaido ante la pregunta por sus chances de ir por la sucesión de Omar Gutiérrez. “Voy a cumplir -dice- con mi compromiso con la ciudadanía como intendente. No me eligieron para otra cosa y yo soy muy claro siempre: me costó muchísimo tomar la decisión de ser candidato y voy a cumplir con la palabra dada”. El plan que expresa sin tapujos el intendente contempla la posibilidad de ir por la reelección en 2023.