Mariano Mansilla: "Si íbamos solos, lo ayudábamos a Bermúdez"

En cambio, para los comicios nacionales, se mantienen dentro del frente kirchnerista que llevará la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández.

¿Por qué se sumaron a la candidatura de Mariano Gaido?

Para UNE tiene una significación muy profunda porque el MPN ha sido nuestro histórico rival electoral. UNE nació en una época en que el MPN se había desviado a la banquina en el gobierno de Jorge Sobisch intentando modificar la Constitución. El mismo partido provincial que se había fundado defendiendo la bandera del federalismo de Felipe Sapag y Elias Sapag iba por la modificación de esa misma constitución que ellos habían hecho.

Entonces nos transformamos en un partido que tiene como plataforma política el cumplimiento de la Constitución. Eso nos hace abrazar todas las causas populares, por eso estamos con los mapuches, con los campesinos, defendemos el medio ambiente, nos enfrentamos a las petroleras que nos estaban depredando.

Nunca dijimos que no podíamos convivir con el MPN. Pretendíamos ganarle el gobierno, creíamos que podíamos armar algo superador. En las elecciones provinciales que nos hemos presentado en frentes, que han sido con (Martín) Farizano y dos veces con (Ramón) Rioseco, en esquemas que hemos sido impulsores, el pueblo de Neuquén siguió apoyando al MPN. No consideramos a todo el partido en la misma bolsa, hay sectores con los que tenemos coincidencias, con los que podemos armar algo en conjunto y con políticas en común.

Sí vamos a seguir disputando en temas que no compartimos como la instalación de la base yanqui, el intento de ingreso de Lewis en la zona norte que quiere hacer una represa, la relación con las petroleras, esas diferencias las vamos a seguir manteniendo.

En el gabinete de Farizano tuvieron un rol importante. ¿Hablaron con Gaido de qué lugar tendrán en su gobierno?

En este momento estamos hablando de los lineamientos estructurales de la gestión. El cambio tiene que ser rápido. Vamos a proponer funcionarios de UNE con mucha experiencia porque hemos integrado el gobierno municipal en diferentes áreas.

Hay que invertir la ecuación, hoy el 70% del presupuesto de obra pública se aplica en un cuadrante entre calle Colón, Tucumán, el río y la avenida, y el otro 30% en el resto de los 50 barrios. Hay una desigualdad absoluta. No existen loteos sociales con servicios, que sería lo que el Municipio puede aportar, haciendo alianzas con el gobierno de la provincia. No se invierte en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, los servicios están colapsados porque se dan excepciones y se autorizan edificios y torres sin que se prevea de dónde van a salir los servicios.

Quiroga ha transformado la ciudad en una especia de gerencia, terceriza todos los servicios, de esa forma deja a los municipales sin trabajo, los “ñoquiza” porque los deja sin funciones, hasta lo más mínimo lo terceriza, como el barrido de residuos, el estacionamiento medido que es el más amplio del país, el más caro del país, la patente más cara del país, toda esa presión tributaria, requiere una reforma tributaria, que nosotros vamos a implementar en caso de ser parte del gobierno, vamos acordando las líneas con el MPN y con otros sectores que ya se han incorporado, invitar a todos los partidos a ser parte de este frente que pretende gobernar en la era post Quiroga.

¿Qué te dijo Rioseco del acuerdo?

No está de acuerdo. Por su trayectoria, por su armado provincial, no cree viable la construcción con el MPN en ninguna alternativa.

¿Y eso rompe la relación con ustedes?

No. Porque nosotros lo apoyamos a él para gobernador y lo vamos a apoyar para diputado. Compartimos la visión que tiene con respecto a la provincia. Con seguridad compartiremos en otras categorías y nosotros compartiremos en la ciudad con otros sectores. Es respetuoso de nuestra decisión.

¿Cómo van a salir a buscar el voto del vecino capitalino?

La idea es construir sobre lo construido. Quiroga va a ser recordado por una cantidad de obras que hizo correctamente. Pero tiene un montón de cosas que hizo mal y que deben ser modificadas y algunas anuladas. Por ejemplo, el Metrobus, se invirtieron 800 millones y parece que no funciona, que no era el lugar, que no agiliza el traslado. Se levantaron ramales cercanos y eso hace que ahora la gente tenga que caminar muchas cuadras para venir al centro en colectivo, en una ciudad que son 20 cuadras, no es que venís de 5 kilómetros.

La otra es la Avenida de los Ríos. Si logra iniciar la obra antes de que termine su mandato, es muy probable que la desandemos porque tenemos que proteger el Parque Norte como uno de los últimos lugares de recreación y esparcimiento que quedan. Una avenida en ese lugar produce una afectación absoluta al parque por los ingresos, las calles laterales, los privados van a hacer loteos.

Quiroga ha agotado su plan, Quiroga es igual a asfalto. Una ciudad moderna necesita otras obras de integración, de desarrollo urbano.

Hay que ir a los barrios con servicios para que tengan lo elemental, con plazas, con espacios de recreación, con polideportivos, eso también requiere una asociación con provincia.

El UNE es una expresión de un sector de vecinos que estamos buscando una asociación con provincia porque esa disputa nos ha hecho que sólo podamos asfaltar. No se firma el contrato del EPAS, el de CALF, no se invierte en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales porque es distinto signo político.

Sebastian Fariña Petersen

¿Qué opinas de los dichos de Quiroga sobre que el UNE es la versión berreta del MPN?

Con él hemos compartido alianzas políticas y nunca me lo había dicho (entre risas).

Creo que uno de sus grandes defectos es que es un incumplidor serial de los compromisos políticos. Eso en política, en el corto plazo le ha dado resultado, pero en el mediano plazo, ha estrellado las alianzas con todos con lo que ha caminado porque ningún aliado que ha tenido continúa con él y nosotros no somos la excepción. Con nosotros, tuvo un incumplimiento en el acuerdo de qué queríamos hacer en la ciudad.

El plan era otro, un proyecto común. A los pocos meses, él se transformó en el vocero de Macri en Neuquén. Es más, se puso a la derecha de Macri porque ni Macri se animó a tanto en Buenos Aires como lo que él hizo acá en Neuquén.

¿Ese es el motivo más importante por el que deciden apoyar a Gaido?

Pensamos que si en lo nacional estamos conformando un frente contra una política que ha sido tan negativa para el país y la provincia, tiene que tener un espejo en lo local. No podemos ofrecerle a la fórmula nacional un mes antes de las elecciones, una derrota en la ciudad más grande de la Patagonia.

Los de UNE sabemos que le garantizamos el triunfo a Bermúdez si vamos solos, así saquemos 10 puntos.

¿Tan así es?

Nosotros íbamos a sacar 9, 10 puntos, lo dicen las encuestas. Es probable que Baggio puesto a caminar en la campaña, pueda romper el techo de UNE y vaya más allá de los 10 puntos. Pero en una elección donde van a chocar el Ejecutivo provincial con el municipal y se va a producir una polarización, 10 puntos son determinantes. Nuestro antiquiroguismo y antimacrismo, hace que le robemos votos a quién esté en contra de Quiroga. No le robamos un solo voto a Quiroga. En ese caso estaríamos haciéndonos los tontos, y si bien no somos tan grandes, ya llevamos varias elecciones para saber que, en forma indirecta, se apoya al oficialismo. Y así seríamos funcional a una política macrista como la que tanto criticamos y no le vamos a garantizar el triunfo por meter un concejal. Nuestra posición era o no nos presentamos o vayamos con los opositores de Quiroga. Encontramos en Mariano Gaido una gran recepción al armado de un frente. Están abriendo la gestión y están abriendo el armado electoral a la incorporación de partidos que han sido contrarios. Incluso cuando se planteó la alianza, yo pensé que la resistencia iba a estar del lado de los dirigentes del MPN y no de nosotros. Que les iba a llevar un tiempo digerir el frente para que podamos caminar juntos.

--> En las nacionales es otra historia

¿Cuál es la postura para de UNE para el Congreso?

Apoyamos a Ramón (Rioseco) en su candidatura a diputado nacional porque es un acuerdo con Cristina previo a las elecciones. La segunda senadora será Asunción Miras Trabalón, que es la representante de Nuevo Encuentro. Son los dos compañeros que el Frente Neuquino aporta a la alianza. Lo que está en discusión es el primer senador, que es un cargo muy expectable porque el que gane, va a lograr los dos senadores, y todo indica que lo va a ganar el espacio de Alberto y de Cristina. Creo que los compañeros peronistas están en una discusión esteril, porque si Cristina eligió el Presidente, cómo no va a elegir ella el senador por Neuquén.