Marihuana: sería la clave para vencer al cáncer de páncreas

Los investigadores que participaron del estudio se mostraron sorprendidos y esperanzados por este hallazgo, aunque pidieron cautela hasta poder realizar más investigaciones que confirmen las presunciones. Creen que el año que viene podrían estar probando la nueva terapia en humanos.

“Estábamos muy sorprendidos con los resultados que obtuvimos”, admitió el doctor Ngwa, líder del estudio. “Esperábamos que mostrara cierta inhibición del crecimiento tumoral, pero nos sorprendió bastante que también inhibiera la progresión tumoral en otras partes del cuerpo. Realmente tuvimos que realizar algunas mediciones adicionales para ver si esto era realmente cierto”, agregó el especialista.

Para el estudio, cuyos resultados fueron publicados en la revista Frontiers of Oncology, el doctor Ngwa y su equipo probaron los efectos de un compuesto derivado de la marihuana llamado flavonoide en las células de cáncer de páncreas en placas de Petri y en animales con la enfermedad. El tratamiento mató a todas las células tumorales en el 70 por ciento de los ratones con cáncer de páncreas que los investigadores probaron para el estudio.

No está claro si el cáncer podría regresar, pero por el momento, la mayoría de los ratones no tenían cáncer. El tratamiento también superó la radioterapia más tradicional, lo que les da a los investigadores la esperanza de que para 2020, el prometedor tratamiento podría estar listo para ser probado en humanos. En particular, el compuesto que el equipo de Harvard está estudiando proviene del cannabis pero no es un cannabinoide, como el CBD, ni un componente psicoactivo de la planta, como el THC.

En cambio, los flavonoides son compuestos que están presentes en prácticamente todas las plantas, incluidas las frutas y verduras. Esos compuestos son los que les dan sus colores.

Ya se usan los cannabinoides

Hay más de 6000 variaciones de flavonoides, pero los científicos de Harvard ven un gran potencial en uno que se encuentra en el cannabis y que se utiliza para hacer un compuesto denominado FBL-03G. Los cannabinoides ya se usan y estudian para tratar los efectos secundarios de las terapias estándar contra el cáncer, como la quimioterapia y la radiación. En años más recientes, una serie de estudios han explorado el potencial de la planta para tratar el cáncer en sí. La investigación ha señalado la posibilidad de que el cannabis pueda bloquear el crecimiento tumoral de varias maneras, pero ha sido irregular.