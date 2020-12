Mario Casas: "En el mundo se han abierto las puertas para las ficciones españolas"

"Para mí sí se está viviendo una edad de oro, pero que tiene que ver más con estas fronteras que se han abierto con las plataformas. Siempre han funcionado muy bien las series españolas en la Argentina", sostuvo Mario Casas antes de enviar un caluroso saludo a sus seguidores en la Argentina.

mario-casas.jpg Mario Casas reveló el mejor halago y el peor insulto que ha recibido

"Desde aquí envío un saludo a todas las personas en Argentina que me demuestran cariño desde hace 16 años, cuando empecé mi carrera", sostuvo el protagonistas de Metros sobre el cielo. Y luego agregó: "Entonces el cambio no lo noto tanto. Pero sí es cierto que en el resto del mundo se han abierto las puertas para las ficciones españolas".

Mario Casas también dio detalles del personaje que interpreta en el filme No mataras y dejó al descubierto en que se parece a "Dani".

"Es un personaje que le tiene miedo a la vida, a dar pasos. Creo que no tiene nada que ver conmigo. Yo me considero lo contrario, me gusta probar y salir de la zona de confort. Tal vez lo que sí tenemos en común es que a los dos nos gusta ayudar a la gente que nos rodea", dijo Casas sobre su papel en No mataras.