Mario Casas es del Dépor y después del Barcelona

Mario Casas no sabe ninguna frase del APM pero sí sabe catalán. Le preguntan: ¿Te lo puedo decir en catalán? y Casas responde en perfecta lengua catalana: "Jo parlo el català, eh? t'entenc perfectament. No vull parlar-ho perquè... porque después me vas a hacer vídeos en el APM hablando mal el catalán". Casas estuvo toda la entrevista simpático y quitando hierro a las críticas que el programa le trasladaba. Llena taquillas y sabe que gusta. Seguro de sí mismo. Mario Casas: "¿Me sacas a una señora que dice que soy tonto perdido, poco humilde y estirado? No puedo gustar a todo el mundo".