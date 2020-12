Mario Casas: sus cambios físicos desde "Tres metros sobre el cielo"

Mario Casas Mario Casas en Tengo ganas de ti

Mario Casas en 2012 en el estreno de Tengo ganas de ti, junto a María Valverde y Clara Lago.

Mario Casas Mario Casas en Contratiempo

Mario Casas en el 2016 en la gala de la película Contratiempo.

Mario Casas Mario Casas El practicante

Mario Casas 2020 personificado como El practicante.

Blanca Suárez habló por primera vez de su separación de Mario Casas

Al igual que el actor de No matarás, la actriz de Las chicas del cable no suele hablar públicamente sobre su vida privada, no obstante, en un evento comercial al que asistió debido a que es imagen de la marca Samsung, Blanca Suárez se refirió por primera vez a Mario Casas después de su ruptura.

Mario Casas y Blanca Suárez.jpg

Al ser consultada por un reportero de Europa Press sobre el triunfo de su ex en la película No matarás, Suárez se mostró muy feliz y además reconoció al entrega de su también colega por su trabajo."¡Es que es maravilloso! Obviamente toda la profesión y especialmente yo me alegro mucho de que le vaya bien y que su duro trabajo, porque trabaja muy duro, se vea recompensado en este sentido", sostuvo la exnovia de Mario Casas.

"Es la recompensa de estar rodando y estar trabajando al nivel en el que lo hace y al final estos regalitos pues hacen mucha ilusión. Yo entiendo que está muy contento y que es de celebrar", continuó Blanca Suárez.

Y después agregó: "Sí, por supuesto. Currazo. Él siempre curra muy bien y siempre he dicho que es uno de los mejores actores por lo menos de nuestra generación. Yo lo considero desde pequeñitos, vamos".