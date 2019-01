Marley se calentó feo con Telefe: "Genios, vine al pedo. Lpmqlp"

"Me despierto 8 am para prepararme para trabajar, dejo a mi hijo que llora porque me voy, llego a trabajar y están haciendo un “simulacro de evacuación”. Genios. Vine al pedo. LPMQLP", disparó Marley en las redes.

Los seguidores del padre de Mirko, no tardaron en expresar su asombro ante duras palabras que publicó en la red.

Embed La primera vez que veo un Marley enojado O sea, el tipo es humano entendés ? ❤️ La bronca más justificada del mundo — Lady Leifly (@LadyLeifly) 8 de enero de 2019

Embed Se calentó Marley! Lo peor de todo eso, es dejar a un hijo llorando. — Javier G. (@JotaJotaGeVe) 8 de enero de 2019

Embed Que genio!Por fin conocemos a @marley_ok enojado y con razón!...mínimo hubieran avisado que había simulacro ese si es un papá que da su vida por su hijito ❤ — Patricia De la Cruz (@Patoaxelita) 8 de enero de 2019

Embed @marley_ok puteaaa? es humano!!!Está vivo jajaja — Estela Zapata (@lilizapata20) 8 de enero de 2019

Pese a la demora, Marley pudo recuperar el humor y retomar las grabaciones horas después y a través de diferentes posteos hizo hincapié en su cansancio.

Embed Con @calubonfante en los preparativos de Minuto Para Ganar.

A minutos de despertarme!

Carla sigue durmiendo! pic.twitter.com/g8cQD6I1hd — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 8 de enero de 2019

Incluso luego bromeó y posó como Susana Giménez.





Embed Me prestaron el camarín de Susana, solo que yo no salgo tan bien como ella! @Su_Gimenez pic.twitter.com/Tpc8tvtzxL — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 8 de enero de 2019

Con todo, esta tarde Marley volvió a Twitter pero para promocionar su programa.

Embed Agendalo Desde este lunes a las 21.30hs llega el programa de entretenimientos más sorprendente #MinutoParaGanar ⏰ con @marley_ok pic.twitter.com/QbL8voCdMz — Telefe (@telefe) 9 de enero de 2019

