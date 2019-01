Mirko armó lío con una supuesta publicación a favor del aborto

"Hay @marley_ok por favor NOOOO espero que vos no pienses así y que no utilices a tu hermoso hijo para hacer campaña de está porquería", escribió horrorizada una mujer manifestando su postura contraria a la interrupción voluntaria del embarazo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Papá trabajando, yo jugando! Una publicación compartida de MirkoWiebe (@mirko_ok) el 5 Ene, 2019 a las 11:04 PST

"Es una forma de decir "quiero ya las cosas" juegos, caprichos, etc... No todos los que usen remera verde están a favor del aborto legal", añadió otra persona para zanjar el debate del que no estuvieron exentos los insultos y las agresiones.

LEÉ MÁS

Mirko se quedó con el oro y fue blanco de duras críticas

Para Lanata que lo mira por TV: Mirko ganó el Martín Fierro de Oro