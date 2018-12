Marruecos: quieren parar con el test de la virginidad

El Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), muy activo en Marruecos, lanzó una campaña con una doble vertiente. En primer lugar, porque “suponen un atentado a los derechos fundamentales de las mujeres y una violación de su dignidad y libertad”. En segundo, “porque nadie puede decir, mediante un examen, si una mujer es virgen o no, si ha mantenido o no relaciones sexuales, incluidos los ginecólogos”. Este movimiento considera una “agresión abominable” la conocida como “prueba de los dos dedos”, donde quien realiza el test, que no siempre es un ginecólogo ya que se suele acudir a alguien de la familia e incluso a personas de fuera del círculo familiar, introduce dos dedos en la vagina para comprobar si el himen está o no intacto.