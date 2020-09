Martínez quiere llevar la Secretaría de Energía a todas las cuencas

En ese sentido, Martínez recordó que la Secretaría tendrá una "subsede" en la ciudad Neuquén aunque el despacho oficial es en Buenos Aires. De este modo, muchas decisiones para la industria se tomarán a pocos kilómetros de los yacimientos que tienen como objetivo la roca shale. Pero Martínez apuesta a una federalización. "Va a ser una Secretaría que va a generar mesas de trabajo en las regiones donde las cosas sucedan", expresó el neuquino que ahora forma parte del gobierno de Alberto Fernández.

"Estamos muy entusiasmados en encarar todos los temas, lo peor que se puede hacer es patear las cosas para adelante. Siempre teniendo en cuenta al consumidor, al vecino y a la vecina. Y lo que queremos es que la Argentina se ponga a producir", manifestó Martínez en una entrevista con LU5. "Estamos entusiasmados, pese a que está todo muy difícil. Vamos a ir aclarando el panorama con medidas que no vayan a contramarcha. No tenemos que tomar decisiones coyunturales que generen desconfianza y se pierdan inversiones", planteó.

Martínez indicó que las tarifas tienen que acompañar el crecimiento económico, sin olvidar que la energía tienen un costo de producción que tiene que cuidarse. "El vecino no tiene que dejar de hacer otras cosas para pagar los servicios, eso es un error que va en contra del desarrollo del país", señaló. No obstante, señaló que "no se puede tener un congelamiento eterno" sino que los aumentos de las tarifas de servicios como gas y electricidad tienen que acompañar el desarrollo de la economía.