Más pozos no convencionales Aumentó un 22% la actividad

El trabajo, a cargo de los profesores Roberto Carnicer y Luciano Codeseira, para la consultora HUB Energía, consideró un incremento en la cantidad de pozos nuevos del 22 por ciento.

“Si bien por lo pronto se trata de cambios modestos, la orientación a perforaciones horizontales, y promediando 26 etapas de fractura por pozo shale, resultan alentadoras en términos de productividad”, afirmó Codeseira.

Los signos de reactivación son una novedad en una actividad que venía en baja en los últimos dos años. Si bien se habían registrado mejoras en producción, las perforaciones que se realizaban eran cada vez menos. Los dos motivos principales fueron que se mejoró la tecnología consiguiendo más hidrocarburos con menos pozos y la caída de producción en el petróleo, una cuestión que mantiene debido a los bajos precios del producto.

El informe de Carnice y Codeseira describe que la actividad perforadora durante el tercer trimestre del 2017 mejoró el desempeño anual, sumando 78 nuevos pozos. Esto implica 14 pozos más que en el mismo trimestre del año previo.

De los 78 pozos, 62 están destinados a la extracción de gas, cuya producción se ve beneficiada por subsidios del gobierno nacional a las empresas extractoras y los fuertes incrementos en las tarifas que se vienen decretando para el consumo familiar y comercial del fluido. El incremento de los pozos de gas representa una mejora del 48% respecto de igual período del año anterior. Estos son el 79% del total de pozos perforados en reservorios no convencionales.

“Otro punto importante es que casi el 30% de los pozos perforados a horizontes no convencionales son horizontales, quizá el mayor cambio a destacar, junto con la orientación hacia la ventana de gas natural”, remarcó Codeseira.

“Sólo en septiembre se perforaron 15 pozos horizontales (en su mayoría pozos shale-gas) alcanzando el nivel máximo de este tipo perforado durante un mes”, agregó el consultor.

“En definitiva, el pase a desarrollo de nuevos proyectos siguiendo la learning curve (curva de aprendizaje) del último año con ramales laterales y fracs en aumento a niveles de best of the class (los mejores de la clase), nos permite aspirar a ver, en los próximos años, tendencias sostenidas en el incremento en la producción de gas natural”, concluyó Codeseira.

Se hicieron 15 pozos horizontales durante septiembre. Es récord en un solo mes.

Mejora de producción de gas

En septiembre la producción de gas shale fue de 6,4 MMm3d, el 5,2% del total producido en el país y el 8,8% de la cuenca neuquina. Es un 36% más interanual.

La producción de tight gas alcanzó los 25,6 MMm3d, el 20,7% del total producido en el país y el 33,7% de la cuenca neuquina. Es un incremento del 19% respecto de septiembre del 2016.

217

mil metros cúbicos fue la producción de petróleo no convencional en Neuquén en septiembre. Con esto, la producción no convencional de petróleo llegó al 9,2 por ciento del total de producción petrolera del país. Mientras que constituye el 21,4 por ciento del total de producción de la cuenca neuquina.