Más violencia en Colombia: asesinan a ex guerrillera

La ex guerrillera de las FARC, Astrid Conde, fue asesinada en Bogotá en el marco del clima de violencia que sufre el país y del que ya fueron víctima más de 300 líderes sociales y casi 200 ex combatientes en los últimos cuatro años. “Fue asesinada la ex guerrillera y ex prisionera Astrid Conde en El Tintal, Bogotá”, anunció el ex grupo guerrillero a través de su cuenta en Twitter, donde denunció “ante Colombia y el mundo” lo que considera un “exterminio” en su contra “ante los ojos de un gobierno indolente, con una campaña de obstáculos y estigmatización”. El asesinato de Conde es el primero de un ex guerrillero o guerrillera de las FARC en Bogotá. Hasta ahora, los 187 casos restantes -informó ayer la ex guerrilla- habían ocurrido en zonas rurales, incluso algunos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde los antiguos combatientes se concentraron y desarmaron para dar el salto a la vida civil. “Alcanzamos la dolorosa cifra de 188 ex guerrilleros y ex guerrilleras asesinados a nivel nacional, 15 este año”, lamentó la Fuerza.