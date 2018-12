Masturbación infantil, todo un tema para los padres

En estudios en los que se les pidió a estudiantes universitarios que recordaran su comportamiento sexual en la infancia y la adolescencia, muchos recuerdan haber participado en este tipo de actividades desde los 5 hasta los 9 años. Todavía lo hacen, pero han aprendido a no hablar del tema.

Internet: La mayoría de los niños han estado expuestos sin querer a imágenes sexuales

“En verdad es normal; podríamos hablar más sobre eso para que se normalice entre los padres”, dijo Elizabeth Erickson, profesora adjunta de Pediatría en Duke, autora de un artículo acerca de cómo los pediatras pueden ayudar a las familias a entender la masturbación.

“En la infancia temprana, los niños pequeños descubren que es una parte de su cuerpo que se siente distinto cuando la tocan. Esta a menudo es la etapa en la que aprenden a ir al baño, ya que se pone mucha atención en esa zona, antes cubierta por el pañal, y se anima a los niños a quitárselo si es necesario”. Y comentó: “Los padres informan que los niños tocan sus genitales cuando están aburridos o cuando se estimulan. Los niños quizá se froten con peluches, sábanas o el apoyabrazos del sofá”.

Es normal que se toquen. Hay imágenes de fetos en las que se observa que tocan su pene o vulva”. Leslie M. Kantor Escuela de Salud rutgers

Es muy normal que los niños pequeños, los niños mayores, los adolescentes y los adultos toquen sus genitales. “De hecho, hay imágenes de fetos en las que se observa que tocan su pene o vulva”, agregó Leslie M. Kantor, profesora de la Escuela de Salud Pública de Rutgers. “Nos confundimos culturalmente con la idea de que los niños pequeños tocan sus genitales porque les gusta la sensación”, como sucede con otras experiencias sensuales, como quitarse la ropa y correr por donde está un aspersor, pero los padres lo interpretan como algo abiertamente sexual.

Por eso los padres a menudo se preocupan, dijo Erickson. Quizá lleguen a la conclusión de que es un comportamiento aprendido, quizá una señal de abuso, en vez de una parte orgánica y normal del desarrollo. Aunque los pediatras tranquilizan a los padres diciéndoles que este comportamiento no es patológico, no siempre sugieren cómo manejarlo. Si los niños muy pequeños se masturban en un lugar muy público, dijo Erickson, los padres pueden intentar redireccionar el estímulo. No hacer un gran escándalo, simplemente ofrecer una distracción y una alternativa para concentrar ahí la atención del niño. A los nenes mayores sugirió explicárselos: “Eso está bien, pero es algo que hacemos en privado”. Bonnie J. Rough, autora del libro Beyond Birds and Bees, sugiere que los niños desarrollarán una idea de privacidad por sí mismos, y los padres deben tener cuidado de no enviar el mensaje sutil de que la masturbación es vergonzosa.

Normal: “puede ser una buena manera de conocer tu propio cuerpo”, dijo la profesora Kantor.

Cuando crecen es otro el escenario

en la pubertad y la adolescencia, la masturbación se relaciona de manera mucho más directa con el desarrollo de la sexualidad y el deseo de satisfacción sexual.