Informes técnicos identificaron al fósforo como causante de la matanza de los animales.

“Los vecinos han decidido no dejar salir a ninguno de sus hijos ni a sus perros”, dijo a LM Neuquén la presidenta de la comisión vecinal, Beatriz Gómez.

Rocío Neculpan es la única vecina que presentó la denuncia luego de que uno de sus tres perros muriera envenenado. “Tras acercarme a Zoonosis, porque no sabía qué hacer con mi perra muerta porque tenía miedo de que el veneno se propagara en el patio o a mis otros perros y sobrinos, me llamaron de la Fiscalía”, comentó la mujer de 32 años que por estos días mantiene encerrados en su casa a sus otros dos perros así como también a sus sobrinos de 6 y 13 años.

Gómez pidió a los vecinos que perdieron a sus mascotas a que se presenten en la comisaría o la Fiscalía para hacer la denuncia “porque es la única manera que la Justicia reúna más información para investigar lo que realmente pasó”.

Los rumores sobre el responsable de las muertes circulan por las calles del barrio a raíz de una situación similar -pero con menos muertes- ocurrida años atrás.

Algunos vecinos comentaron que estiman que hay más perros afectados que están siendo atendidos por sus dueños con remedios caseros. “En la Fiscalía me dijeron que si hay otros perros enfermos, que les avise porque ellos pueden mandar a un veterinario para tomarles muestras y así agilizar la investigación”, explicó Gómez.

“Creo que las personas no entienden la gravedad de esto. Hay sólo una denuncia por los perros muertos. Todos tendrían que hacer la denuncia para que esto tenga más peso y la investigación no se cierre ya que es perjudicial para todos por lo que estamos respirando”, explicó Nancy Haag, una vecina de la calle Quiroga que a pesar de todo mantiene la costumbre de dejar en la puerta de su casa un tacho con agua “porque me desespera que los perros que andan en la calle no tengan agua”.

“Somos rehenes del veneno. Nadie sale a la calle. La persona que está tirando esto tiene que entender y concientizarse que puede matar a un adulto o a un niño y si eso pasa se prende fuego el barrio”, advirtieron los vecinos preocupados por lo que están viviendo con sus animales e hijos.

Ya son 28 los perros muertos

La presidenta de la comisión vecinal, Beatriz Gómez, confirmó que son 28 los perros muertos. Los vecinos comentaron que muchos de esos animales que deambulaban por las calles “acaso se perdieron luego de las fiestas de fin de año”.