Matanza en un recital en Las Vegas: 59 muertos

El hombre que hizo los disparos, que se suicidó luego de efectuarlos, era un contador jubilado que fue identificado como Stephen Craig Paddock, de 64 año. Las motivaciones se están investigando aunque se especula con que habría actuado en solitario, a pesar de que el Estado Islámico reivindicó este ataque contra la multitud sorprendida que no pudo refugiarse (incluso, en los primeros segundos, muchos creyeron que eran fuegos artificiales).

Cuando el comando de policías de elite ingresó a la habitación desde donde Paddock disparó, además de hallarlo muerto se encontró con un arsenal: en el lugar había al menos 10 armas, incluyendo rifles.

El sheriff de Las Vegas, Joseph Lombardo, confirmó que Paddock no tenía antecedentes y que no estaba en el “radar” de la policía. “¿Por qué lo hizo? En este momento no puedo meterme en la mente de un psicópata”, comentó Lombrado.

“Mi pésame y condolencias a las víctimas y familias del terrible tiroteo de Las Vegas. Estamos unidos en tristeza, shock y duelo. Fue un acto de pura maldad”.Donald Trump

527 heridos por la balacera

Stephen Paddock, el asesino, era un contador de 64 años que no tenía antecedentes penales. Dueño de dos aviones, tenía licencia para cazar y pescar.

El mundo transmitió su pésame y solidaridad

El presidente argentino, Mauricio Macri, fue uno de los tantos líderes mundiales que rechazaron y condenaron la matanza de Las Vegas. “En este difícil momento acompaño al pueblo estadounidense tras el terrible tiroteo en Las Vegas que dejó decenas de muertos y heridos”, manifestó Macri a través de su cuenta de Twitter. En la misma sintonía se expresó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se declaró “conmocionado” y “alarmado” por el “horrible ataque” y, según dijo su portavoz Farhan Haq, va a escribir una carta de condolencias al gobierno de Estados Unidos por los sucesos, que hasta el momento Naciones Unidas no califica como terroristas. De hecho, ante la reivindicación del Estado Islámico, el FBI lo desmintió y dijo que el autor de la masacre no tenía vinculación alguna con el terrorismo.

El papa Francisco fue otro de los jefes de Estado que se refirieron al tiroteo, enviándole un telegrama de condolencias al obispo de Las Vegas, Joseph Anthony Pepe, en el que condenó esta “tragedia sin sentido” y compartió su cercanía a los heridos y a las familias de las víctimas. Lo mismo hizo el canciller británico Boris Johnson, quien en nombre del Reino Unido condenó el acto de “violencia indiscriminada” y dijo sentirse “horrorizado”, además de expresar su solidaridad. También el presidente ruso, Vladimir Putin, le mandó un telegrama a Donald Trump en el que le dijo sentirse conmocionado “por la crueldad”.

En América Latina, además de Macri, mostraron su solidaridad los gobiernos de Colombia, Brasil y Chile, entre otros, además del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien dijo que el consulado de su país en Las Vegas está pendiente de apoyar a posibles mexicanos afectados.

El papá del tirador era otro criminal

Benjamin Paddock, papá del asesino de Las Vegas, estuvo en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI en 1968, tras huir de una prisión de Texas ese mismo año. Paddock padre había sido sentenciado a 20 años de reclusión en el Centro Federal de Corrección en La Tuna, Texas, por asaltar el Banco Nacional de Valley en Phoenix en 1960. El ladrón de bancos tenía múltiples alias: se lo conocía como Perry Archer, Benjamin J. Butler y Leo Genstein, entre otros. Las autoridades de la época lo describían como un psicópata diagnosticado, con tendencias suicidas y, por lo tanto, “extremadamente peligroso”. Medio siglo después, su hijo se suicidó luego de disparar al voleo, matar a 59 personas y herir a más de 500.