Matías Kucich y el triunfo de Cipolletti: "Después de una victoria, es más linda la semana"

"Contento porque pude meterme en el equipo y aportar mi granito de arena. Tenemos una linda lucha con el Gaucho (Wagner), ahora me está tocando jugar a mi, pero cualquiera de los dos lo puede hacer tranquilamente. De a poco voy agarrando ritmo de partido, que era lo que me faltaba, agarrando más confianza y conociendo más a los compañeros. Me siento muy cómodo en el equipo y en el club. Estoy contento de poder devolver un poquito de la confianza que tuvieron en mi", declaró Kucich en diálogo con LM, tras la práctica del jueves.