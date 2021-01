Mató a su mamá y bailó con su hermana junto al cuerpo

Un hombre, de 23 años, fue detenido por asesinar de un escopetazo a su madre, de 43; y luego, bailar junto al cadáver con su hermana, de 14. "Sé que me vas a matar y te amo", le dijo la víctima a su hijo mientras la apuntaba.

Una declaración jurada compartida por la fuerza policial local reveló la aberrante historia. Según el relato, el joven entró al comedor de la familia mientras su mamá estaba sentada preparando la cena con las dos adolescentes. "Estaban sentados en la mesa cuando López apuntó con una escopeta directamente a la víctima. El se volvió hacia su hermana más chica y ambos asintieron con la cabeza", precisaron. La niña corrió y se encerró en un baño mientras que su otra hermana fue a ver si la pequeña estaba bien, sin creer que el arma estuviera cargada. "Sé que me vas a matar y te amo", fueron las últimas palabras de Ramírez hacia su hijo, de acuerdo al texto oficial.

La muchacha de 17 años, al escuchar las palabras de su madre, volvió al comedor justo cuando López disparó en el cuello a la adulta. En ese instante, la más chica salió del tocador, fue corriendo hasta su mamá y le acarició por un momento su pelo, comprobando que estaba muerta. El asesino agarró del brazo a la nena y los dos empezaron a bailar junto al cadáver. Por su parte, la hermana restante corrió al baño, cerró la puerta y escapó por la ventana. Luego, le avisó a otra familiar y llamó al 911.

"Cuando llegó la Policía, descubrieron al hombre tirado en una bañera llena en la planta baja con la escopeta apoyada contra la bañera. Fue arrestado y finalmente, transportado a la cárcel del condado de Utah", indicó la declaración jurada. Cuando llegaron las autoridades, el acusado parecía no responder pero no tenía heridas y al ser examinado en el hospital, determinaron que estaba fingiendo la condición. Después, cuando le dijeron que lo imputaban de matar a su madre, "asintió afirmativamente con la cabeza y comenzó a llorar". "Alguien me dijo que lo hiciera", le respondió a los oficiales.

Por su parte, la diecisieteañera comentó que su hermano había estado actuando de manera extraña en los días previos al asesinato. "Dijo que estuvo meditando mucho donde dice ir a diferentes dimensiones y estaba hablando de mucha gente mala", indicó la fuerza de seguridad.

Los detectives también entrevistaron a la niña más joven y detallaron: "Estaba actuando de manera muy extraña. Admitió que ella y Mike estuvieron juntos mucho últimamente y que se turnan para dormir para poder cuidarse el uno al otro. Cuando se le preguntó por su madre, afirmó que no fue su mamá a quien dispararon". La menor aún no enfrenta cargos relacionados con el crimen.

Un uruguayo, de 31 años, fue arrestado por asesinar a su madre, de 57 años, en el domicilio que compartían en Villa del Carmen, Durazno.

El hecho ocurrió el lunes y el cadáver fue descubierto por la hermana de la víctima tras sentir un olor "nauseabundo". La Policía allanó la casa, encontró el cuerpo enterrado en el fondo de la casa y detuvo al femicida. Además, revelaron que la señora ya había sufrido otros episodios violentos.