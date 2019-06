Mató a una jirafa y se rió de las críticas en redes sociales

Y cuando fue cuestionada sobre qué pasó con la jirafa, se sonrió y dijo: “Estaba deliciosa”. Tess Thompson mostró un estuche de armas hecho con la piel del animal y asumió “esta es una parte de la jirafa negra a la que disparé, algo que podría llevar conmigo y tener durante mis cacerías”. También dio a conocer que tenía almohadones decorativos y mencionó que “todo el mundo los ama”.

Cuando las imágenes se hicieron virales recibió distintas amenazas por su acto, de las que la cazadora se defendió diciendo que el animal pertenecía a una subespecie en expansión, incluso argumentó que la caza no fue por diversión, sino que pretendían conservar la especie y que la jirafa había atacado a dos hembras más jóvenes que tendrían crías. “La raza no es rara de ninguna otra manera que no sea por muy vieja. Las jirafas se vuelven más oscuras con la edad”, declaró la norteamericana.

La cazadora ha difundido fotos junto con otros animales que ha matado, como un ñu, una cebra y un canguro. En todos los casos, y sobre todo en las redes sociales, fue repudiada por su polémica actividad. Ella, sin embargo, ni se inmuta ante los cuestionamientos de todo el mundo.