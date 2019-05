May lanzó su última carta para el Brexit blando

En un discurso en Londres, la premier afirmó que la ley que presentará al Parlamento incluirá “un requerimiento para votar si se celebra un segundo referendo” que dé a los británicos otra oportunidad de aprobar o rechazar los términos del Brexit. Un nuevo referendo es una exigencia central del opositor Partido Laborista y de otras agrupaciones no afines, cuyos diputados votaron contra el acuerdo de May. “No creo que sea el camino que debemos tomar. Pero reconozco la fuerza genuina y sincera del sentimiento que recorre la Cámara sobre este importante asunto”, dijo May, quien siempre se había opuesto a la idea de una nueva consulta. El referendo sólo ocurriría si el Parlamento aprueba el acuerdo de divorcio y lo convierte en ley, algo, por ahora, improbable.