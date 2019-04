May pide otra prórroga a la UE

Reino unido. Sin acuerdo en el Parlamento y a 10 días de que se deba activar por ley el brexit, la primera ministra británica, Theresa May, anunció que pedirá a la Unión Europea otra prórroga para evitar una salida caótica del bloque y le pidió al principal partido opositor, el Laborista, sentarse a negociar. May no adelantó qué plan propondrá a la UE y solo explicó que será una prórroga lo más corta posible.