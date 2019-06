El jugador uruguayo, de 28 años, no renovará su vínculo con el club de Núñez. Su contrato finalizará el próximo domingo y se marchará de la entidad millonaria, con nueve títulos desde su arribo en enero de 2015.

“Con (Marcelo) Gallardo hablé hasta el último día. Él quería que me quede. Habló con los dirigentes para que me renueven y yo le había dado mi palabra que si la oferta era buena me quedaba”, indicó el ex Danubio de Montevideo.

Mayada señaló que nunca le importó “ser titular o figura” en River y que siempre se sintió “cómodo” en el último campeón de América.

“Soy un agradecido a River. Gallardo me dio todo. Fue el último con quien hablé y nos dimos un abrazo muy grande. El día de mañana volveré a River, no tengo dudas, y le quiero agradecer al hincha. Siempre seré un hincha más. Fui parte de la historia de un gran club”, añadió Mayada.

“Los dirigentes hicieron lo posible, me voy bien con ellos. No me voy por la puerta de atrás, hice todo para quedarme”, concluyó el volante uruguayo.

Junto a Leonardo Ponzio, Mayada era uno de los dos jugadores que quedaban del plantel que ganó la Copa Libertadores 2015. El polifuncional futbolista cumplió cada vez que Gallardo lo necesitó. Ahora compartirá equipo con el polémico Ricardo Centurión.

