"Me agarró del cuello y lo retorció como una goma"

La madrugada del 1° de enero, Martínez se escabulló por la ventana de la casa donde vivía su ex con sus hijos en San Patricio del Chañar, violando así una restricción de acercamiento. La golpeó brutalmente y la amenazó de muerte, hechos acreditados durante el juicio: incluso desde la defensa reconocieron que el condenado ejercía violencia de género.

Sin embargo, fue declarado culpable por herirla y no por intentar matarla. Para los jueces Mauricio Zabala, Florencia Martini y Alejandro Cabral no había “ningún elemento que permita sostener la hipótesis de tentativa de femicidio”. Así, a los días recuperó la libertad, tras seis meses con prisión preventiva.

“Realmente sentí bronca. Me tendría que haber matado para que se den cuenta de lo que me estaba haciendo”, contó la joven madre, quien aún recuerda como si fuera ayer cuando su ex la atacó: “Me agarró del cuello y lo retorció como si fuera una goma. Si no ponía mi brazo, hoy no la contaba”.

El ataque cesó cuando su hijo mayor le avisó al abuelo, quien detuvo al agresor. La joven víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde la intervinieron quirúrgicamente y estuvo más de un mes en tratamiento. “Tenía la boca rota por los golpes, me era imposible comer”, cuenta.

Hoy, ella y sus hijos de 9, 7 y 5 años se mudaron. “Era recordar todos los días lo que me hizo”, expresó, y aclaró que pese a la restricción que pesa sobre su ex, aún tiene miedo de salir sola de su casa.

“Ellos (jueces) no sufrieron lo que yo sufrí. Esos 20 o 30 minutos fueron eternos. Pensé que me moría”.

El jueves pasado, el tribunal que lo juzgó le impuso tres años de prisión de ejecución condicional y le ordenó residir a más de 40 kilómetros de distancia de El Chañar, donde vive su ex.

“Había sufrido ataques, pero yo no tomaba magnitud de que era víctima de violencia de género. Él siempre me tiraba de los pelos, me insultaba, me degradaba y decía que era una puta”, narró la joven, quien mantuvo una relación con él desde los 16 años hasta noviembre de 2017, cuando se separaron luego de que ella lo denunciara por violencia de género. A Martínez le impusieron una prohibición de acercamiento a 200 metros de su ex y lo excluyeron del hogar familiar. Pero la madrugada del 1° de enero de este año, violó la restricción. “Entró por la ventana, se me fue encima. Me pegó con los puños tan fuerte que escuchaba como sonaba mi cara, y me torcía el cuello como si nada”, recordó la víctima.

