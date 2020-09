“Es terrible que te digan que no pueden hacer nada más con tu mamá, que no hay respirador para ella porque se lo tienen que dar a otra persona más joven, lo comprendo pero no puedo aceptarlo”, aseguró con la voz cortada Lorna Gualmes, hija de María Ester Gualmes, quien a sus 83 años lucha contra el coronavirus en el Hospital de Allen.

María Ester empezó con un poco de fiebre hace 9 días y al irse a atender quedó internada. Con el correr de los días su situación empeoró, contrajo neumonía y requiere de ayuda para respirar, según relató su hija.

“No le pusieron plasma, no se si es por la edad. Encima no puedo estar con ella, yo estoy en Neuquén. Ayer me avisaron que rece para que esté confortable y ya me empecé a desesperar. ¿Cómo no va a haber un respirador?”, se preguntó indignada la mujer, quien además dijo: “Llegamos al momento en que te dicen quien vive y quien muere, solo porque no se puede ayudar a todos”.

Lorna insistió en que “todos tenemos el derecho de vivir”. “Mi mamá es mi mamá, no me pueden decir ella no”, afirmó entre lágrimas.

“Los médicos deben estar hartos, no dan más. Pero una vez que un paciente está internado pierde el contacto con su familia, y no tenés las cosas que necesitas para seguir viviendo. Y no estamos hablando de África, que ni siquiera tienen agua. Es el hospital de Allen, que tiempo atrás era el mejor de la Patagonia”, aseguró a LM Neuquén.

La mujer, quien es maestra jardinera jubilada, comentó además que recibió mucho apoyo de las que fueron sus compañeras y de muchos vecinos de Neuquén quienes hasta se ofrecieron para hacer una colecta para comprar un respirador.

Ester, junto a parte de su familia que espera por su recuperación del coronavirus.

“Pero esperemos que la puedan recibir acá en el Castro Rendón. Ella es oriunda de esta provincia, de Mallin Quemado, y hace muchos años cuando llegó a la capital trabajó con la familia Álvarez. Queremos que tenga su oportunidad”, pidió Lorna, que espera la respuesta de los ministros de salud de ambas provincias.

La vecina de Neuquén no sabe qué más hacer para salvar a su madre. “Estamos esperando a ver qué dicen. Te sentís desprotegido, porque es un aparato que salva vidas y lamentablemente no lo tenemos, mucho dolor. Es un ser querido, no un animal al que se le dice hasta acá llegaste”, expresó desesperada.

“Mis hijas, dos de ellas son médicas, están haciendo lo posible e imposible para ver qué podemos hacer. Es triste ver cuánta gente hay aún que dice que el coronavirus no existe, y no quiere cuidarse. No esperen que tengamos los ataúdes en la vereda, los médicos están muy mal”, aseveró la mujer a LMN.