"Me duele que la Justicia ampare a los delincuentes"

NEUQUÉN

“Me hubiera gustado que me escucharan”, afirmó con aplomo una joven que en 2008 denunció ser abusada por el papá de una compañerita de primario. Su expresión se debió a que no pudo ingresar a la audiencia, donde se debatió si la causa llegará o no a juicio.

Ayer, la fiscalía le solicitó al juez Mauricio Zabala que la causa sea elevada a juicio. Mientras que la defensa indicó que el caso ya prescribió. Se espera que hoy se de a conocer el veredicto del magistrado de manera electrónica.

“Me duele muchísimo que una persona así esté libre, saber que tiene vecinas, amigas que pueden sufrir lo mismo que yo”, señaló la adolescente sobre su agresor.

“No se lo deseo a nadie”, refirió la joven, y admitió que aún tiene secuelas por lo ocurrido cuando tenía 8 años. “Tengo miedo de estar sola con un hombre”, indicó la víctima, y sostuvo que después de tanto tiempo tuvo que aprender a superarlo. “Por suerte nunca más me lo crucé (a su agresor), pero tengo su cara grabada”, sentenció con pesar la joven.

Su contextura pequeña y delgada contrasta con el peso de sus palabras y concluye: “Me duele que la Justicia no dé respuesta”.

Su padre, Emanuel, más enojado e indignado con la situación, afirmó: “En la audiencia dijeron lo que tendrían que haber dicho en 2013. Mi hija quería hablar, quería pedir explicaciones y no la dejaron entrar”, señaló el hombre.

La joven no pudo ingresar por ser menor de edad.

Por su parte, la fiscalía argumentó que la causa no prescribió, teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos de los Niños.