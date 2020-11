"Me mató a mi hijo en el patio y quiero que pague"

Acompañado de su hermana, sus sobrinas y otros familiares, Manuel Chavez, de 78 años, recordó la noche en que su hijo Benjamín fue agredido por un vecino, a quien reconoció como un hombre que vive a apenas unas casas y es un ex policía. "Me mató a mi hijo, acá en el patio, le pegó con una botella en la cabeza", expresó en una entrevista a LM Neuquén, y aseguró que el asesino no fue detenido. La causa por homicidio está en etapa de investigación.