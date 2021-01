“Mi papá vivió 30 años en ese lugar y falleció el 5 de julio, en cuarentena. A cargo quedó una fiscal, se hizo escritura y todo, pero cuando viajé, tuve problemas con ella y no me quiso entregar la vivienda como había dispuesto la Justicia, entonces entré por la fuerza”, explicó Sonia Schmidt en comunicación con LM Neuquén , quien reside en La Plata y había viajado para solucionar el tema de la casa de su padre.

Una vez dentro de la vivienda, la Policía le dijo que dejara pasar a la persona que había estado cuidando para buscar sus pertenencias, cosa que ella accedió. Sin embargo, la mujer sostuvo que “los ocupantes desvalijaron la casa y tuve que callarme”. “Les dije que esas cosas eran de mi papá, a lo que me respondieron que me callara y agradezca a Dios que recuperé la casa y el terreno , pero que ellos hablarían con su abogado”, expresó Smichdt, sumamente indignada con la situación.

Pero lo peor estaba aún por llegar. “Me quedé callada, los vecinos me ayudaron y estuve unos días hasta que vino una orden de un fiscal civil y comercial diciendo que todos los que estaban edificando en el terreno debían irse porque había muchos boletos de compraventa truchos”, indicó en referencia a otras personas que estaban apostadas en el terreno, que es una chacra de grandes dimensiones.

Incluso detalló que un empleado municipal de esa localidad le aseguró que el padre de ella le había vendido un lote de 42 por 42 metros y que no se iba a ir. “Yo ahí dije, pará ¿me quieren ganar toda la casa?”, recordó Sonia y agregó que la respuesta de este hombre fue la siguiente: “A mí no me interesa, si te gusta bien y si no, te vuelo la cabeza. Acá es la ley del más fuerte”.

Tras ello, a pesar de todos los problemas que seguían sucediendo, la mujer pudo conocer que el intendente les firmó los papeles de tenencia a las personas. “Después, sobre el resto de los terrenos de ahí, que me corresponden por herencia, se metió mucha gente en carpa y de un día para el otro, estaba todo lleno de carpas, por lo que llamé a la Policía para decirles que los saquen, pero ellos me dijeron que no pueden hacer nada”, sostuvo y lamentó la respuesta de los efectivos, quienes le dijeron que llame a la fiscalía para dejar por escrito que era todo de su propiedad y recién ahí ver de poder sacar a los usurpadores.

toma-casa-vista-alegre-01.jpg Gentileza

El tema es que la mujer nunca pudo echarlos del terreno. No solo ello, sino que asegura que la tuvieron de rehén dentro de la casa de su padre desde una noche hasta las 14 del día siguiente, cuando llegó la Policía, luego de sus llamadas. “Me cansé de llamar y no me auxiliaron, la vecina se cansó de llamar y le decían que no tenían patrulleros. Tranquilamente me podrían haber matado y la Policía no hizo nada”, sentenció.

Fue durante esa noche, que los usurpadores la amenazaron. “Yo tuve que volver a La Plata para salvar mi vida porque estos delincuentes terminaron poniéndome un arma en la cabeza y haciéndome firmar un boleto de compra venta trucho, pero lo tuve que hacer para salvar mi vida”, expresó aún con miedo de la situación vivida y cuestionó: “¿Qué clase de Justicia hay? No entiendo, necesito que me den una respuesta”.

La mujer denunció todo lo sucedido en la fiscalía neuquina, pero que debido a la feria judicial, le indicaron que debía esperar. De comprobarse sus dichos, los usurpadores incluso podrían ser acusados por el delito coacción, al amenazarla para darles la casa. Ella reconoce que entre las personas que ocupan el terreno de su padre, hay algunos que habrían comprado de manera legítima, pero que ahora todos, al igual que ella, se ven perjudicados porque están a la espera de la resolución judicial.