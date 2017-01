"Me quedé dormido y no recuerdo nada del choque"

NEUQUÉN

“Siempre sostuve que me quedé dormido y no recuerdo nada del choque”, declaró el juez de Garantías Marcelo Muñoz en la apertura del jury que se le realiza por estar acusado de mal desempeño por chocar, huir y negarse a realizar el test de alcoholemia. Además, la defensa del magistrado denunció que la fiscalía utiliza métodos de la propaganda nazi para demonizar a Muñoz.

La declaración del juez fue lo más esperado de la jornada. Muñoz no había hablado desde el día del accidente, el 24 de septiembre, cuando en comunicación con LM Neuquén confió: “Me quedé dormido. Sentí el golpe pero no advertí lo que pasó, por lo que continué manejando hasta que me detuvo la Policía”.

Al comenzar su declaración, advirtió que “tenía prescripción médica para no estar presente”: “Yo quería estar acá, agradezco la oportunidad que me dan de hablar. Entendí siempre que debía hacerlo en el marco institucional y no en los medios”.

Aclaró que en todo momento intentó comunicarse con Leandro Córdoba, víctima del choque, mediante su defensor, Imaz, pero nunca tuvo una respuesta. Incluso, sobre la acción penal que interpuso Córdoba, Muñoz manifestó que se mostró abierto a una mediación pero después el joven se retractó y no quiso mediar.

Respecto de los motivos del siniestro, aseguró que lo que le pasó, “no es una patraña sino un problema médico” y aclaró que tras el accidente visitó al menos a tres neurólogos porque sufrió un accidente isquémico transitorio (AIT). De hecho, hay un perito, que ahora ingresó al Cuerpo Médico Forense, que va a declarar durante el juicio.

Después Muñoz se fue de tema, comenzó a hablar de la guerra mediática entre jueces y fiscales. Dijo ser un chivo expiatorio de la fiscalía y hasta sugirió que el robo que sufrió en su casa, tras la confirmación del jury, fue algo planificado, porque le robaron dos computadoras donde tenía documentación vinculada al accidente. “Lo raro es que no se llevaron la plata. No creo en las brujas pero que las hay, las hay”, deslizó el magistrado.

La defensa de Muñoz fue más vehemente respecto de la estrategia de la fiscalía, a la que comparó con la propaganda nazi. Se estableció un paralelismo entre el fiscal José Gerez y Joseph Goebbels, ministro del nazismo. Hablaron de que existió una difusión del caso basada en principios como el del enemigo único, alentando el odio y los prejuicios.

Además, pusieron en tela de juicio la honestidad de Córdoba, quien demandó civilmente a Muñoz por una cifra millonaria.

Las tres mentiras que debe explicar

El choque al árbol

Cuando el Bora de Muñoz se detuvo en Avenida del Trabajo de Plottier, llegó la Policía . El juez dijo que había chocado contra un árbol y que no necesitaba asistencia médica.

Se quedó dormido

Para el fiscal Gerez, el juez también mintió cuando dijo en los medios que se quedó dormido antes del accidente. Muñoz lo sigue sosteniendo.

Accidente isquémico

La fiscalía presentará profesionales para demostrar que es imposible sufrir un AIT y seguir manejando. Muñoz pondrá un perito para que lo explique.

“Si no teníamos el cinturón, nos podría haber matado”

Leandro Córdoba y su pareja fueron las víctimas del accidente del 24 de septiembre y en la jornada de ayer fueron los primeros en declarar a pedido de ambas partes. Los jóvenes se mostraron nerviosos ya que nunca habían tenido que vivir una situación similar.

A pedido de la fiscalía, el joven tuvo que recordar el accidente y dijo que cuando salió del canal observó que el Bora de Muñoz se iba: “Me abalancé contra una camioneta y le pedí que me llevara para seguirlo. Después lo perdimos y fuimos hasta un destacamento donde denuncié el choque”.

“Si no teníamos el cinturón, nos podría haber matado”, explicó el joven que aclaró que su novia quedó en shock y muy traumada.

También contó que cuando fue a buscar el auto a la Dirección de Tránsito un policía le dijo: “Mirá, flaco, contra un juez no podés”. No obstante, destacó el comportamiento de otro policía que el día del siniestro le acercó el video donde se ve a Muñoz fumando y manipulando un celular.

Respecto de la demanda civil, aceptó haberla firmado, pero con total honestidad aclaró: “Tiene un montón de palabras que ni conozco”, resumió el joven, que también demandó penalmente al juez.

Segunda jornada: declaran testigos de la fiscalía

La jornada del jury de hoy al juez de Garantías Marcelo Muñoz estará marcada por la presencia de testigos propuestos por la fiscalía en su totalidad.

Los testimonios arrancarán a las 9 y concluirán pasado el mediodía de acuerdo con lo previsto.

Entre los testigos claves estará el oficial que secuestró el VW Bora del juez Marcelo Muñoz, procedimiento que para la defensa genera cierta polémica porque no pudieron ubicar al hombre que firmó el acta de secuestro, según informaron en la audiencia de ayer.

También van a declarar otros policías que participaron del procedimiento.

El juicio se retomará el lunes hasta el miércoles y el jueves está previsto que sea un día libre para que las partes preparen los alegatos de cierre que se presentaran el viernes próximo. El veredicto tendría que estar para más tardar fines de abril.