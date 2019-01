"Me va a votar la gente cansada de la joda"

Hay una gran desilusión en la gente, fundamentalmente con el MPN, y porque tanto Cambiemos como el espacio de Rioseco representan espacios que le hicieron mucho daño a Neuquén, como el kirchnerismo y el macrismo actual. Entiendo que no hace falta explicar lo que sucede con el Gobierno y sus políticas. Ni lo otro ni esto han beneficiado a la provincia, por el contrario. Este espacio que hemos construido no es cómplice de estas dos estructuras nacionales como sí lo es el MPN.

¿En qué sentido?

El MPN es parte del mismo desorden, se ha convertido en una SA que compra estructuras, les hace campaña a otros partidos políticos, de propuestas e ideas, nada y de gestión, menos. Además, ha cedido su espacio político: en educación a ATEN, a las empresas del Estado las maneja ATE, a los porteros los nombran los dirigentes gremiales, y las licitaciones lo mismo. De educación no se habla, sólo de salarios. Y yendo a la vida interna del MPN, está a la vista lo que pasó. El vice y el gobernador en tres años estuvieron juntos, después Figueroa dijo que Gutiérrez era una mala persona, luego que le robó la interna, después que no. De manera que fueron cómplices al decir que el MPN es lo mejor y en realidad lo que están pensando es en la caja. Un ejemplo es el BPN, un hermoso edificio, lujoso, pero adentro no hay crédito ni para los productores ni para nadie. El MPN hoy no le sirve a la gente.

Volviendo a la pregunta inicial: ¿de quién espera el voto?

De la gente que está cansada de la joda, que quiere 180 días de clase, que la institución policial lo represente. Un ejemplo: hace 11 años que dejé el gobierno y había 5800 agentes y hoy hay 6000. O sea que no solamente tenemos un problema de cantidad, sino de calidad. Toda la gente que está cansada de esta joda donde muy pocos se benefician, me va a votar. Habría que preguntarles a la mayoría de los habitantes de Neuquén en qué los benefició Vaca Muerta. Si hay más escuelas, hospitales, cloacas; no hay nada.

Pero los números de la macroeconomía son buenos...

Para el Gobierno, pero a la gente no le llega nada. Las empresas vienen para instalarse y dejan regalías pero no se sabe en qué se gastan, van a un agujero negro. Hay que fijarles condiciones a las empresas, que den trabajo no solamente en Añelo, poner en funcionamiento el IADEP. Proyectar cuánto vamos a invertir en escuelas, en hospitales, hay que tener un programa que hoy no existe. Eso fue lo que hice, lo puedo demostrar, proyectos vitivinícolas, forestales cantidad de viviendas, en cantidad y en calidad. En los últimos dos años no hubo una sola licitación del IPVU. El supuesto boom y explosión de Vaca Muerta a la gente no le llega.

¿Qué mensaje le daría al simpatizante o afiliado del MPN?

El mensaje es que este partido provincial mentiroso, donde se hacen negocios en el medio de la necesidad de la gente, no es el que representé yo, ni Salvatori ni Felipe Sapag. A ellos y a los demás partidos políticos les digo que yo nunca hice una promesa de campaña que después no haya cumplido. Tenemos que recuperar 180 días de clases y la gente confía en que eso lo puedo hacer yo.

¿A futuro piensa pelear electoralmente dentro del partido provincial?

Yo nunca me fui y cuando gane van a venir todos. Estoy convencido de un triunfo, si no, ni me presentaría.

LEÉ MÁS

Pereyra: "Se quieren quedar con las riquezas de la provincia"

Koopmann salió al ruedo y destacó su gestión en el BPN