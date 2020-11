Megan Fox y Machine Gun Kelly en su primera aparición juntos

Megan Fox se dejó ver con un look color verde, una vestimenta asimétrica compuesta por un top y una pollera, de Azzi & Osta. Por su parte, Machine Gun Kelly vistió una remera con un gran escote que dejaba ver su pecho tatuado, que acompañó con un pantalón del mismo color. Además, utilizó unas zapatillas plateadas para contrarrestar el blanco.

Es preciso destacar que Megan Fox es madre de 3 niños, y Machine Gun Kelly tiene un hijo. Ambos comenzaron a salir tiempo después de que la actriz se separara de su marido, Brian Austin Green. La pareja se conoció en Puerto Rico, en el set de la película Midnight in the Switchgrass, desde ese momento mantuvieron una muy buena relación de amistad que se convirtió en noviazgo.

Referente a su separación con Megan Fox, su exesposo, Brian Austin Green indicó en su podcast: "Ella me dijo: 'Al estar afuera me di cuenta de que trabajar sola me hacía poder ser yo misma, me gusté más a mí misma en esta experiencia y creo que es algo que debería intentar', Yo me quedé en shock, me enfadé, pero no puedo enfadarme con ella porque ella no pudo sentirse así, no fue una elección, es como lo vivió de verdad. Hablamos un poquito más, decidimos separarnos un poco... y eso hicimos".