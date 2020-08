"Menos del 10% de Neuquén tuvo Covid y el virus seguirá circulando hasta la vacuna"

Con más de 100 personas contagiadas por segundo día consecutivo en Neuquén y con más de 10 mil en el país , la pandemia de coronavirus parece no alcanzar el pico y los infectólogos alertan que la cantidad de infectados seguirá en aumento hasta que se encuentre una vacuna por lo que la única solución es respetar los protocolos y cuidarse .

Adrián Morales , Jefe del Servicio de Infectología del hospital provincial Castro Rendón, explicó en declaraciones a LU5 que menos del 10% de la población de la provincia tuvo Covid-19 . "En las cifras oficiales es menos del 1%, pero de los casos se diagnostican en el mundo hay nueve más que no se dieron a conocer porque fueron asintomáticos o leves, acá en Argentina no sabemos exactamente ese porcentaje. Sacando esas cuentas, el 90% de las personas no lo tuvieron por lo que no hay manera de que el virus no siga desperdigándose por la población ", dijo.

El especialista resaltó que mientras la situación siga así los casos van a seguir apareciendo, "esperemos que el sistema de salud pueda dar respuesta", agregó. "La lógica es que haya más cantidad de casos de coronavirus hasta que haya una vacuna, no tenemos tratamiento efectivo, los virus dejan de circular cuando un porcentaje importante de la población se infecta, pasa con la gripe, anualmente la contrae el 20% de la población, en la pandemia del 2009 se infectó el 40% y ahí dejó de circular, en este caso no sabemos cuál sería el número", indicó.

Morales manifestó que salvo que se infecte una gran cantidad de personas y el coronavirus deje de circular, la cantidad de positivos va a seguir en aumentos en las próximas semanas. "Se fue conteniendo con las medidas de cuarentena, para evitar un pico agudo, y hasta ahora es así pero contener no es parar", añadió.

"Se multiplicó la capacidad instalada del país, da la sensación de que un moneto estábamos un poco confiados. El virus estaba maniatado por las medidas que se habían tomado, desde ahí se empezó a dejar de multiplicar la capacidad y ahora está todo el mundo asustado de nuevo", dijo el infectólogo.

En ese sentido, Morales destacó que no es una buena forma que la población cumpla con las normas por miedo sino que eso debería pasar por una cuestión de educación. "Es difícil contener esto ahora. Si siguen subiendo los casos y el sistema tiende a desbordar hay que tomar las medidas (de confinamiento) del principio pero es difícil que se cumplan", agregó en LU5.

Así, el especialista remarcó que los argentinos no son muy educados en cumplir normas, no estamos acostumbrados a hacerlo, no podemos esperar que eso pase porque alguien lo diga, pero insistió en la importancia de que se respesten los protocolos sanitarios y las decisiones oficiales.

Morales alertó que desde el sistema de salud se especuló que la mejor manera para contener el coronavirus era alterar procesos de mayor apertura en la circulación con otros de gran restricción de acuerdo al comportamiento del virus pero ahora es muy difícil que la población cumpla con esas medidas.

Por último, el infectólogo del Castro Rendón informó que al no haber una cura, ni un tratamiento adecuado es poco probable en que haya un descenso en la cantidad de personas contagiadas de coronavirus en los próximos días.