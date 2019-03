Messi, los tres Martínez y siete más en la Selección

Expectativa

El retorno de Messi minimiza cualquier otro episodio que se registre en el entorno del equipo argentino en esta “fecha FIFA”. El crack rosarino vestirá la casaca argentina por 129ª ocasión y no lo hace desde la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 en la caída 4-3 ante Francia, el 30 de junio último.

El regreso del jugador del Barcelona hace que vuelva a cobrar fuerza la idea del “Messi y 10 más”, un concepto que plasmado en el campo de juego tiene como resultante una cadena de fracasos que no parece tener fin y que provoca que Argentina no gane un título oficial desde la Copa América de Ecuador en 1993. Una curiosidad es que habrá tres Martínez en cancha: Lisandro, defensor de Defensa; Lautaro, delantero del Inter, y el Pity, ex River y actualmente en el Atlanta United de la MLS.

De River y Boca en Madrid

“Trae lindos recuerdos Madrid, pero hay compañeros que jugaron en el otro equipo y no se puede hablar mucho del tema por respeto”, admitió ayer el Pity Martínez, héroe de River en la superfinal de la Libertadores. “Lo que hemos logrado acá ha sido muy importante, pero primero está la persona y el respeto. No se ha hablado del tema. Por ahí se escapa, pero tratando de no hacer burla ni nada por el estilo. Tanto Darío (Benedetto) como Esteban (Andrada) demostraron ser grandes personas”, expresó el mendocino.