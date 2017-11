Embed

"Veníamos de comer, no me acuerdo con quién venía hablando... Cuando me pidió la foto pensé que era uno de los chicos que está siempre esperando por una foto. Me saqué con él y con el que estaba, creo que era el hermano de Leo Paredes, y no me di cuenta", dijo Messi en una entrevista a Fox Sports.

¿Cómo siguió? "Al ratito vi en su Instagram la foto que se había sacado conmigo. Le dije a los chicos que le pidan perdón de mi parte y le escribí un mensaje por Instagram. Me quedé mal por no haberlo reconocido porque lo conozco”, indicó.

